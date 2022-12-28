تُحدث معاناة هائلة.. جوتيرتش يستنكر قيود طالبان على فتيات ونساء أفغانستان

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، أن القيود التي تفرضها حركة طالبان على تعليم وعمل المرأة تعد انتهاكات غير مبررة للحقوق ويتعين رفعها.

وقال جوتيرتش في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” إن القيود الأخيرة التي فرضتها حركة طالبان على توظيف وتعليم النساء والفتيات الأفغانيات هي انتهاكات غير مبررة لحقوق الإنسان ويجب إلغاؤها.

وأضاف “تستمر الإجراءات لاستبعاد النساء والفتيات وإسكاتهن في إحداث معاناة هائلة ونكسات كبيرة لإمكانات الشعب الأفغاني”.

وأدان مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، قرار طالبان منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية.

وأوضح مجلس الأمن الدولي - في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية أمس الثلاثاء - أن حظر طالبان عمل النساء في المنظمات غير الحكومية يتناقض مع العهود التي قطعتها الحركة للشعب الأفغاني ومع توقعات المجتمع الدولي.

وطالب مجلس الأمن الدولي بمشاركة كاملة ومتساوية وذات معنى للنساء والفتيات في أفغانستان.