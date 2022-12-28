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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية "قادرون باختلاف"|فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وصل الرئيس السيسي منذ قليل مركز المنارة لحضور احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الرابعة .

 يشهد الرئيس  عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، احتفالية "قادرون باختلاف"، في نسختها الرابعة لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت مسمي "لينا مكان".

وشهد الاهتمام بذوي الهمم طفرة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس السيسي الرئاسة، وهذا شهدناه من خلال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وبتوجيه من الرئيس تُولي الدولة بجميع مؤسساتها اهتماما مضاعفا بذوي الهمام، في إطار حرصه على ضمان حقوقهم، الذي لا يدع مناسبة أو احتفالية إلا وأكد أنهم شريك أساسي في الوطن، ويعتبرهم كنزا في المجتمع.

وأصبح هناك ضرورة لتوجه كافة الجمعيات والمؤسسات التي تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نحو دعم ذوى الاحتياجات الخاصة لإقامة هذه المشروعات، وذلك في إطار توجهات الرئيس السيسي بتوفير تلك المشروعات لهم لدمجهم في المجتمع، فضلًا عن إعطاء تلك الجمعيات التمويلية مزايا وتيسيرات خاصة لذوى الهمم، لتشجيعهم على العمل الحر وريادة الأعمال من خلال تفهم احتياجاتهم لإقامة تلك المشروعات وتوفير الخدمات المناسبة لهم.

احتفالية قادرون الرئيس السيسي قادرون باختلاف ذوي القدرات الخاصة ذوي الهمام

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