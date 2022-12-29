الكفن بديل بدلة الفرح..القصة الكاملة لوفاة عريس مطروح بعد زفافه

سادت حالة من الحزن والآسى بين ابناء محافظة مطروح، بعد إنتشار خبر وفاة العريس ياسين عطية من مدينة رأس الحكمة، دون معرفة السبب الحقيقي لوفاته، خاصة أنه في ايام عرسه الأولى، والفرحة والسعادة تملأن قلبه ويحلم بالذرية الصالحة بعد زواجه.

لتتشح مدينة رأس الحكة بالسواد، وتكتسي القلوب بالحزن، على وفاة خيرة شباب المدينة، والمشهود له بحسن الخلق والسمعة الطيبة وحبه ومساعدته للأهالي.

عريس مطروح

وفاة عريس بعد 5 ايام من زفافه

فتحولت الزغاريد والأغاني والرقص في شقة ياسين وعروسته احتفالا بزواجهم حيث كانت البهجة تعم أرجاء المنزل من الأهل والأقارب وفرحة العروسين ببعضهم البعض خاصة وأن الزفاف لم يمر عليه أكثر من 5 أيام فقط حيث كان العروسان يستقبلون الزيارات العائلية للتهنئة بفرحهم.

وفي غضون لحظات، تبدلت الزغاريد ببكاء وعويل حيث اصبحت العروس أرملة بعد ساعات من زواجها والاحتفال بزفافها، فوجئت العروس بوفاة زوجها بشكل مفاجيء وبدون سبب معلوم حتى الآن.

الكفن بديل بدلة الفرح للعريس ياسين

لم تمر ساعات قليلة على خلعه لبدلة الفرح لتتبدل بالكفن ففي قرية رأس الحكمه بمطروح، شيع جثمان العريس الذي لم يمر ساعات على حفل زفافه وتم نقل الجثة إلى مستشفى رأس الحكمة ومن ثم تشييعه الي مثواه الاخير وسط حالة من الذهول من اسرته وجيرانه الذين حضروا حفل زفافه ومن ثم تشييع جثمانه.

والد العريس: إبني لا يعاني من اي أمراض

وبسؤال والد عريس الجنة، أكد أن نجله لم يكن يعاني من أي امراض مزمنة او يشتكي من اي شيء وان خبر الوفاة صدمة يصعب استيعابها لافتا الي انه قبل الوفاة لم تلاحظ العروس اي شيء يشير لمعاناة ابنه.

وتوفى ياسين عطية - 20 عاما بعد زفافه والذى أقيم يوم الخميس الماضى دون معرفة سبب الوفاة حيث أكد والد المتوفى أن نجله لم يكن يشتكي من شيء، وزفافه يوم الخميس الماضي في رأس الحكمه، ولم تظهر عليه أي أعراض، وتوفي اليوم فجأة.