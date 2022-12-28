روسيا تشكر السعودية على مساعيها لحل الأزمة الأوكرانية

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في حديث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، عن امتنانه للقيادة السعودية لاستعدادها للبحث عن سبل لحل الأزمة الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، “أبلغ لافروف نظيره السعودي فيصل بن فرحان ببعض جوانب الوضع في أوكرانيا في سياق العملية العسكرية الروسية”.

وأضاف البيان: "أعرب الجانب الروسي عن امتنانه لقيادة المملكة العربية السعودية على موقفها البناء واستعدادها لبذل الجهود لإيجاد السبل. لحل المشاكل المعقدة المرتبطة بالأحداث الأوكرانية”.

وأشار البيان إلى أن الأطراف ناقشوا القضايا ذات الأولوية لتطوير التعاون المتنوع متبادل المنفعة، وتم إيلاء اهتمام خاص لاستمرار التفاعل البناء في “أوبك+”.