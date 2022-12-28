آثار وكنوز.. العالم القديم يعود من جديد في 2022

في عام 2022 ، اكتشف علماء الآثار مجموعة من الكنوز المفقودة من العالم القديم، فهناك لمحات رائعة عن ماضي البشرية القديم ظهر خلال هذا العام.



يكشف الجفاف الشديد في العراق عن مدينة عمرها 3400 عام

تميزت موجات الجفاف الشديدة في جميع أنحاء العالم بجزء من عام 2022، وبينما تسبب هذا ، في أجزاء منه في دمار بيئي ونقاط ساخنة للحياة البرية ، فقد كشف أيضًا عن بعض الأسرار المذهلة التي كانت مخبأة تحت الماء.

في يونيو ، أفادت باولا روزا أكينو من Insider أن فترات الجفاف المتتالية كشفت عن المدينة المخفية ، التي يعود تاريخها إلى إمبراطورية ميتاني.

وسيطرت هذه المملكة على أجزاء من شمال بلاد ما بين النهرين وسوريا بين 1550 و 1350 قبل الميلاد، ودمر زلزال المدينة، يقول الخبراء إن الدفن تحت الجدران المتساقطة ربما ساعد في الحفاظ على الهياكل القديمة بعد سنوات من الغمر تحت الماء.

أواني جبن عمرها 2600 عام وجدت في مقبرة قديمة لفراعنة مصر

اكتشف علماء الآثار في مصر جبنًا عمره 2600 عام في مقبرة سقارة، تم العثور على جبنة الحلوم داخل الفخار خلال جولة جديدة من الحفريات التي يعتقد الباحثون أنها تعود إلى 688 و 525 قبل الميلاد.

صور بالألوان الكاملة لمومياوات مصرية في فيلادلفيا القديمة

يأتي الدخول المتأخر إلى قائمة الاكتشافات الأثرية من مصر، حيث اكتشف علماء الآثار صورًا بالألوان الكاملة للمومياوات في أوائل ديسمبر، وهي الأولى التي تم العثور عليها منذ أكثر من قرن.

عثر الباحثون على صورتين كاملتين لمومياوات مصرية وأجزاء أخرى في موقع تنقيب جرزة في الفيوم ، مصر.

كان عالم الآثار الإنجليزي فليندرز بيتري آخر من اكتشف عملًا فنيًا مشابهًا عندما اكتشف 146 صورة مومياء في مقبرة رومانية في عام 1911 ، وفقًا لتقارير Artnet News.

أكبر مجموعة من أدوات تحنيط المومياء التي تم العثور عليها في مصر كانت مخصصة للجنازات الفخمة قبل 2600 عام

في عام 2022 شهد اكتشاف أكبر مخبأ على الإطلاق لأدوات تحنيط المومياء في مصر، ويقدم الاكتشاف أدلة على جنازة فخمة حدثت على الأرجح منذ حوالي 2600 عام.

قال Wojciech Ejsmond ، عالم المصريات من مشروع وارسو مومياء، "هذا اكتشاف مثير ومهم حقًا"، وسيساعد في سد الثغرات المعرفية لعملية التحنيط.



الموت الأسود غيّر بشكل دائم نظام المناعة البشري ، تاركًا نقطة ضعف استمرت بعد 670 عامًا

في عام 2022 ، عشنا تداعيات جائحة COVID-19 ، لكن بحثًا جديدًا وجد أن الجائحة السابقة لا تزال تؤثر على صحة الإنسان.

في دراسة رائدة وجدت أن الأشخاص الذين نجوا من طاعون الموت الأسود ، الذي اجتاح أوروبا منذ 670 عامًا ، هم أكثر عرضة لتحمل طفرة جينية محددة تزيد من خطر زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة ومنهكة مثل مرض كرون. مرض والتهاب المفاصل الروماتويدي.



هيكل عظمي من العصر الحجري عمره 31000 عام يكشف عن أقدم بتر للأطراف في العالم

تم الكشف عن بتر ساق عمرها 31000 عام في بورنيو عندما عثر علماء الآثار على بقايا هيكل عظمي لشاب في شرق كاليمانتان بإندونيسيا. كان ينقص القصبة والشظية ، والعظام بين الركبة والكاحل.

ساعدت البيرة المخدرة التي يتم تقديمها في حفلات العشاء إمبراطورية قديمة في جبال الأنديز على مدى قرون.

كشف بحث أثري جديد أن الجعة المليئة بالعقاقير المهلوسة ربما ساعدت حكام إمبراطورية قديمة ما قبل الإنكا في أمريكا الجنوبية في الحفاظ على السلطة لنحو 400 عام.

وجد البحث الجديد أن الناس سيشربون المزيج القوي ، وهو مشروب شبيه بالبيرة يُصنع من دروب أشجار الرخوة ويجمع مع البذور ذات التأثير النفسي ، والتي من المحتمل أن تكون عنصرًا أساسيًا في الأعياد الحميمة التي ساعدت في تعزيز العلاقات الاجتماعية وتعزيز مواقع النخبة في إمبراطورية واري.