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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 29-12-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في أول تعامل له اليوم الخميس الموافق 29-12-2022، عند 24.68 جنيها للشراء و 24.76جنيها للبيع وفقا لأسعار يالبنك المركزي المصري

 

 كشف الحساب

وألزم البنك المركزي في تعلميات له البنوك بإرسال الكشف للعميل بعد مروره بالأنظمة الداخلية للبنك وتقديم الخدمة من البنك نفسه أو إرسال الكشف عن طريق شركة التعهيد والتأكيد علي سلامة العقود المبرمة بين العميل والشركات والتي تتضمن تسليم كشوف حسابات العملاء

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سعر الدولار في البنوك اليوم 29-12-2022

وكان البنك المركزي قد طالب  البنوك بإرسال كشوف الحسابات البنكية للعملاء كل 3 شهور علي الأكثر مع ضرورة ان تتضمن الإلتزام بإرسالها في صورة خطاب موصي عليه ومصحوب بعلم الوصول في حالة اعتبار كشف الحساب ورقيًا، موضحًا أن ينبغي أن تكون تلك المراسلات سرية للحفاظ علي سرية كشوف الحسابات الخاصة بالعملاء وتضمينها لآليات التأمين خلال المراحل المختلفة إعداد كشف الحساب.

متوسط السعر

ووصل متوسط سعر الدولار امام الجنيه في أحد أهم واكبر  بنوك القطاع الخاص وهو  البنك التجاري الدولي CIB نحو 24.68 جنيها للشراء و 24.75 جنيها للبيع في مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 29-12-2022.

 


وزاد سعر الدولار أمام الجنيه في يومين بمقدار 4 قروش.


أقل سعر


وصل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 24.65 جنيها للشراء و 24.75 جنيها للبيع في المصرف العربي الدولي
وسجل ثاني أقل سعر دولار نحو 24.66 جنيها للشراء و 24.71 جنيها للبيع في بنكي مصر والأهلي
.
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.67 جنيها للشراء و 24.77 جنيها للبيع في بنوك "  HSBC، الامارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية،الاستثمار العربي،المصرف المتحد، بلوم، كريدي أجريكول".

أعلي سعر 

وسجل أعلي سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24,74 جنيه للشراء و 24.77 جنيها للبيع  في مصرف أبوظبي الاسلامي
 

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.7 جنيها للشراء و 24.77 جنيها للبيع في بنوك " ميد بنك، المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطني الأهلي QNB".


وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك " فيصل، الأهلي المتحد، الاسكندرية، المشرق" نحو 24.72 جنيها للشراء و 24.77 جنيها للبيع.


استقرار السعر

وشهد سعر الدولار استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 29-12-2022؛ في البنوك العاملة بالسوق المصرية

 

تداول العملات المشفرة

وعلي سياق متصل حظر قانون البنوك تداول العملات الإلكترونية أو المشفرة وجرم المتاجرة فيها أو تداولها أو الترويج لها أو حتي انشاء منصاب لتداولها أو تشغيها، بدون ترخيص أو إذن من مجلس الإدارة طبقا للقواعد التي يجري تحديدها,

بحسب تقارير رسمية فقد  يلتزم مقدمو التمويل الرقمي بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من البنك المركزي

 

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