حصاد 2022.. أشهر 10 سيارات شبابية في مصر | صور

يضم السوق المصري للسيارات الجديدة أنواع مختلفة من السيارات موديل 2022، حيث يحتاج المواطنون إلى سيارات جديدة تساعدهم على التنقل والسفر دون الشعور بأي عناء أو مشقة، وتحتوي تلك السيارات على الكثير من التجهيزات الحديثة التي تتماشي مع مستقبل صناعة السيارات العالمي، ويتم طرحها في الأسواق بأسعار مناسبة للجميع.

يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ أشهر 10 سيارات شبابية في مصر :

1-تويوتا كورولا موديل 2022

تستمد سيارة تويوتا كورولا قوتها من محرك سعة 1800 سي سي، ينتج قوه حصانيه تصل الي 71 حصان، وعزم اقصي للدوران 71 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 48 لتر.

تويوتا كورولا موديل 2022



تبدأ أسعار سيارة تويوتا كورولا موديل 2022 في مصر من 440 ألف جنيه، وتصل الي 525 ألف جنيه،

2-هوندا سيتى موديل 2022

تحصل سيارة هوندا سيتى علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوه حصانيه تصل الي 121 حصان، وعزم اقصي للدوران يصل الي 145 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 40 لتر .

هوندا سيتى موديل 2022



تقدم سيارة هوندا سيتى موديل 2022 بأسعار تبدأ من 540 ألف جنيه، وتصل الي 560 ألف جنيه.

3-سكودا اوكتافيا A8 موديل 2022

تحتوي سيارة سكودا اوكتافيا A8 علي محرك سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك، تصل سعة خزان الوقود الي 45 لتر، وتستهلك السيارة 5.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 9 ثوان.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2022

تعرض سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2022 للبيع بأسعار تبدأ من 900 ألف جنيه، وتصل الي مليون و400 ألف جنيه .

4-كيا جراند سيراتو موديل 2022

تستخدم سيارة كيا جراند سيراتو محرك سعة 1600 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران يصل الي 155 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 130 حصان، مزود بناقل أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 6.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 11.6 ثانية.

كيا جراند سيراتو موديل 2022

تصل سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 بأسعار تبدأ من 539 ألف جنيه، وتصل الي 669 ألف جنيه.

5-رينو ميجان موديل 2022

تمتلك سيارة رينو ميجان محرك سعة 1300 سي سي تيربو، ينتج قوه قدرها 150 حصان، وعزم اقصي للدوران 240 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 9.5 ثانية، وتصل سعة خزان الوقود الي 50 لتر .

رينو ميجان موديل 2022

تباع سيارة رينو ميجان موديل 2022 بأسعار تبدأ من 554 ألف جنيه، وتصل الي 736 ألف جنيه.

6-ام جى ZS موديل 2022

زودت سيارة ام جى ZS بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران يصل الي 150 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 119 حصان، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمينه قدرها 10.9 ثانية.

ام جى ZS موديل 2022

تأتي سيارة ام جى ZS موديل 2022 بأسعار تبدا من 489 ألف جنيه، وتصل الي 529 ألف جنيه .

7- إم جي 6 موديل 2022

تنتج سيارة إم جي 6 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوه قدرها 169 حصان، وعزم اقصي للدوران 250 نيوتن/ متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من 0 الي سرعة 100 كم/ساعة، في مدة زمنية قدرها 7 ثواني، وتستهلك 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

إم جي 6 موديل 2022

تتراوح أسعار سيارة إم جي 6 من 559 ألف جنيه، وتصل الي 599 ألف جنيه .

8-فولكس فاجن باسات موديل 2022

تحتوي سيارة فولكس فاجن باسات علي محرك سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج عزم اقصي للدوران 250 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 150 حصان، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من 0-100 في مدة زمنية قدرها 8.9 ثانية، وتستهلك 5.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

فولكس فاجن باسات موديل 2022



تبدأ أسعار سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2022 في مصر من مليون و150 ألف جنيه، وتصل الي مليون و360 ألف جنيه .

9-تويوتا ياريس موديل 2022

تمتلك سيارة تويوتا ياريس محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوه حصانيه تصل الي 123 حصان، وعزم اقصي للدوران 153 نيوتن/ متر، ويصل سعة خزان الوقود الي 42 لتر .

تويوتا ياريس موديل 2022

يبلغ سعر سيارة تويوتا ياريس موديل 2022 ، 459 ألف جنيه.

10- تويوتا بيلتا موديل 2022

زودت سيارة تويوتا بيلتا بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران 138 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 103 حصان، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 43 لتر .

تويوتا ياريس موديل 2022



تقدم سيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 للبيع في مصر بأسعار تبدأ من 360 ألف جنيه، وتصل الي 405 ألف جنيه .