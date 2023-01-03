طقس السعودية اليوم.. استمرار التقلبات الجوية وتحذيرات من عواصف رعدية





كشف مختصون في "مركز طقس العرب الإقليمي" عن توقعاتهم بأن تستمر التقلبات الجوية في التأثير على أجزاء واسعة من المملكة اليوم الثلاثاء.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، من المتوقع هطول زخات من الأمطار ذات طابع محلي على أجزاء متفرقة من الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم ومنطقة الرياض بما في ذلك العاصمة والأجزاء الوسطى من المنطقة الشرقية، كما تتكاثر السُحب على أجزاء عدة من منطقتي مكة المكرّمة والمدينة المنورة (بما في ذلك بعض الأجزاء الساحلية منها)، ويتوقع أن تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية.

كما يتوقع أن تشتد الاضطرابات الجوية تدريجياً وتشمل أنحاء واسعة من الجوف وحائل وتبوك (خاصةً الأجزاء الشرقية) والقصيم والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة (بما في ذلك الأجزاء الساحلية) وتكون الأمطار غزيرة أحياناً ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية مع احتمالية جريان الأودية والشِعاب في بعض المناطق، كما تشمل الأمطاء أنحاء متفرقة الطابع من منطقة الرياض إدارياً (خاصةً الأجزاء الوسطى) والحدود الشمالية ووسط المنطقة الشرقية.

وفي الليل، يتسع نطاق الحالة الماطرة بشكلٍ إضافي لتشمل أنحاء واسعة من الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض (بما في ذلك العاصمة) وحفر الباطن والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة (بما في ذلك الأجزاء الساحلية من المنطقتين)، كما تشمل بعض المناطق المتفرقة من وسط المنطقة الشرقية وتبوك.