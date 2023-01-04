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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الثلوج تزين جبال اللوز في السعودية .. فيديو وصور

صدى البلد

غطت الثلوج مرتفعات جبل اللوز بمنطقة تبوك في شمال السعودية، لتظهر صورًا ساحرة خطفت الأنظار.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" عدة صور تظهر التساقط الخفيف للثلوج الذي شهدته مرتفعات جبل اللوز منذ أمس.

من جانبها، أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودي، بأن درجات الحرارة ستشهد ابتداء من غد الخميس، انخفاضًا ملموسًا في عدد من مناطق المملكة.

وتوقع المركز أن تتراوح درجات الحرارة في كل من مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية ما بين (صفر - 5) درجات مئوية, يمتد الانخفاض إلى مناطق الرياض والقصيم وشمال المنطقة الشرقية لتصل درجات الحرارة ما بين (5 - 9 ) درجات مئوية.

 

السعودية درجات الحرارة تساقط الثلوج درجات الحرارة تبوك مرتفعات جبل اللوز

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