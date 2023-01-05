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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل ميني حواوشي اسكندراني..أحلى من المحلات

ميني حواوشي اسكندراني 
ميني حواوشي اسكندراني 

ميني حواوشي اسكندراني من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقه الشهي، مما يدفع العديد إلي شرائه من تناوله من المحلات و المطاعم.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل ميني حواوشي اسكندراني في البيت.

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مقادير ميني حواوشي اسكندراني 
 

(العجينة)
٣كوب دقيق
٢ملعقة كبيرة لبن بودر
ملعقة كبيرة زبدة طرية


(البوليش)
ملعقة كبيرة خميرة فورية
ملعقة كبيرة سكر
2ملعقة كبيرة دقيق
2كوب ماء دافئ للعجن


(خلطة اللحمة)
ربع كيلو لحمة مفرومة
بصلة مفرومة
2فلفل رومي مفروم
كزبرة مفرومة
2طماطم مفرومة
جبنة شيدر مبشورة
ملعقة صغيرة بهارات لحمة
ملح
فلفل أسود


(خلطة الدجاج)
2صدور دجاج
3فلفل ألوان مقطع
بصلة مقطعة
كزبرة مفرومة
جبنة شيدر مبشورة
ملعقة صغيرة بهارات دجاج
ملعقة صغيرة بابريكا
ملح
فلفل أسود


(خلطة الجبن)
5مكعب جبنة كريمي
كوب جبنة موتزاريلا
كوب جبنة شيدر مبشورة
كوب جبنة رومي مبشورة


طريقة تحضير ميني حواوشي اسكندراني 


في بولة نخلط كل مكونات البوليش ونتركه حتى تتفاعل الخميرة ثم في العجان نضع الدقيق واللبن البودر والزبدة ثم نضع البوليش ونعجن حتى تتكون عجينة متماسكة ثم نشكلها على شكل رغيف العيش الصغير "ميني" ثم نحشيه بالخلطات المختلفة حسب الرغبة ونقفله على شكل ضفائر من الجوانب كما وضحنا بالحلقة ثم نرص الحواوشي على صاج وندخله الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تمام النضج ويقدم بالهنا والشفا
(لعمل خلطة اللحمة)
في الكبة نضع كل الخضار والتوابل ونخلط جيداً ثم نضع اللحمة المفرومة مع الاستمرار في الخلط حتى تتصمغ اللحمة ثم نشكلها على شكل كرات صغيرة متساوية ثم نحشيها بالجبنة الشيدر
(لعمل خلطة الدجاج)
في الكبة نضع كل الخضار والتوابل ونخلط جيداً ثم نضع صدور الدجاج مع الاستمرار في الخلط حتى يتصمغ الدجاج ثم نشكله على شكل كرات صغيرة متساوية ثم نحشيه بالجبنة الشيدر
(لعمل خلطة الجبن)
في بولة نخلط كل المكونات مع بعض جيداً

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