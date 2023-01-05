طريقة عمل ميني حواوشي اسكندراني..أحلى من المحلات

ميني حواوشي اسكندراني من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقه الشهي، مما يدفع العديد إلي شرائه من تناوله من المحلات و المطاعم.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل ميني حواوشي اسكندراني في البيت.

مقادير ميني حواوشي اسكندراني



(العجينة)

٣كوب دقيق

٢ملعقة كبيرة لبن بودر

ملعقة كبيرة زبدة طرية



(البوليش)

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

2ملعقة كبيرة دقيق

2كوب ماء دافئ للعجن



(خلطة اللحمة)

ربع كيلو لحمة مفرومة

بصلة مفرومة

2فلفل رومي مفروم

كزبرة مفرومة

2طماطم مفرومة

جبنة شيدر مبشورة

ملعقة صغيرة بهارات لحمة

ملح

فلفل أسود



(خلطة الدجاج)

2صدور دجاج

3فلفل ألوان مقطع

بصلة مقطعة

كزبرة مفرومة

جبنة شيدر مبشورة

ملعقة صغيرة بهارات دجاج

ملعقة صغيرة بابريكا

ملح

فلفل أسود



(خلطة الجبن)

5مكعب جبنة كريمي

كوب جبنة موتزاريلا

كوب جبنة شيدر مبشورة

كوب جبنة رومي مبشورة



طريقة تحضير ميني حواوشي اسكندراني



في بولة نخلط كل مكونات البوليش ونتركه حتى تتفاعل الخميرة ثم في العجان نضع الدقيق واللبن البودر والزبدة ثم نضع البوليش ونعجن حتى تتكون عجينة متماسكة ثم نشكلها على شكل رغيف العيش الصغير "ميني" ثم نحشيه بالخلطات المختلفة حسب الرغبة ونقفله على شكل ضفائر من الجوانب كما وضحنا بالحلقة ثم نرص الحواوشي على صاج وندخله الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تمام النضج ويقدم بالهنا والشفا

(لعمل خلطة اللحمة)

في الكبة نضع كل الخضار والتوابل ونخلط جيداً ثم نضع اللحمة المفرومة مع الاستمرار في الخلط حتى تتصمغ اللحمة ثم نشكلها على شكل كرات صغيرة متساوية ثم نحشيها بالجبنة الشيدر

(لعمل خلطة الدجاج)

في الكبة نضع كل الخضار والتوابل ونخلط جيداً ثم نضع صدور الدجاج مع الاستمرار في الخلط حتى يتصمغ الدجاج ثم نشكله على شكل كرات صغيرة متساوية ثم نحشيه بالجبنة الشيدر

(لعمل خلطة الجبن)

في بولة نخلط كل المكونات مع بعض جيداً