أول وحدات بطابع ريفي في قنا| حملة تجميل لمحيط الشقق السكنية بـ«أبومناع شرق»

ضمن مبادرة حياة كريمة

انتهت الوحدة المحلية بأبومناع غرب، بمركز دشنا، شمال محافظة قنا ، من أعمال الإنشاءات النهائية، الخاصة بأول وحدات سكنية على الطابع الريفي بقرية أبو مناع شرق، ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، والتي تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف أشرف الداودي، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس مركز دشنا.

كما نفذت الوحدة المحلية برئاسة حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، حملة نظافة مكبرة بنطاق الوحدات السكنية، ورش وتجميل الطريق، بقرية الميات، فى أبومناع شرق.

أوضح رئيس الوحدة المحلية بأبومناع غرب، بأن الوحدات السكنية تم تنفيذها على مساحة 4200 متر مربع، بواقع 4 عمارات، مكونة من 4 طوابق في كل طابق وحدتين سكنيتين على مساحة 90 مترًا، ملحق بكل وحدة، حظيرة لتربية الماشية، لتلبية متطلبات المستهدفين من المزارعين ومربي الماشية.

وأكد جيلانى، أن تلك الوحدات، تعد أول وحدات بالمحافظة يتم فيها مواكبة البيئة الريفية التي تم إنشاء العمارات فيها، بعد إلحاق حظيرة مواشي لكل وحدة سكنية لتربية الماشية فيها.

و أشار رئيس الوحدة المحلية لقرية أبومناع غرب ، إلى أن إنشاء الوحدات بمعايير ريفية ساهم فى عدم عزوف المواطنين المستحقين منها، أو تضررهم من الانتقال من مساكنهم، خاصة أن البيئة التي شيدت فيها العمارات، تستهدف المواطنين من أهالي القرية المزارعين ومربى الماشية و الأغنام.