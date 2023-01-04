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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تتسع لـ4000 سيارة.. مدينة السيارات الجديدة نقلة نوعية للأسواق الحضارية المتكاملة..فيديو

مدينة السيارات الجديدة
مدينة السيارات الجديدة

مدينة السيارات الجديدة.. إنجاز جديد بفكر و رؤية متطورة ، حولت  الصحراء إلى كيان عالمي و العشوائية الي الرقى و التحضر.. إرادة  تمكنت من طي صفحات سوق مدينة نصر للسيارات المستعملة وفتحت أفاق مدينة متكاملة للسيارات، تقع على طريق العين السخنة، عند تقاطع طريق سوق السيارات مع امتداد محور محمد نجيب على مساحة "57" فدانا.
 
كانت البداية منذ عام مضى عندما أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بنقل سوق السيارات من الحي العاشر بمدينه نصر بسبب الزحام والعشوائية إلى طريق العين السخنة بمنطقة وادي دجلة لإنشاء مدينة عالمية للسيارات، وربطها بشبكة الطرق العملاقة الجديدة لسهولة الوصول إليها.

ولأن كلمة السر دائما في الانجاز هي أمر من الرئيس السيسي وتكليف  للهيئة الهندسية، تحول المكان على الفور إلى خلية نحل  للخروج بمدينة عالمية تكون واجهة لمصر  تضم منطقة حرة ومنطقة بيع السيارات المستعملة ومنطقة مجمع التوكيلات ومكاتب مرور ومعارض سيارات  وباقي الخدمات المقدمة للعميل حتى ينهى جميع إجراءات شراء سيارة قبل الخروج من المدينة

الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يتابع ويتفقد  تنفيذ المشروع بنفسه لحظة بلحظة موجها  بضرورة اكمال كافة ما تحتاجه المدينة لتكون على أعلى مستوى ، واعدادها لتكون مركزا للتصدير من مصر للعالم عند البدء فى إنتاج السيارات الكهربائية المصرية أو أى نوع سيارات أخرى قد تنتجه مصر فى الفترة القادمة  والمدينة الجديدة هي   نقلة نوعية لشكل الأسواق الحضارية المتكاملة ، تم تنفيذها بأقصى المعايير العالمية فى الجودة ، تضم جميع الخدمات الخاصة بقطاع السيارات بداية من طرق عرض المركبات وإجراءات شرائها حتى عمل الصيانة لها وخدمات ما بعد البيع.

تضم المدينة ما يلي : 
"8" ورش صيانة للسيارات .
"10" مطاعم وكافتريات . 
"14" مكتب مرور .
"5" مكاتب نيابة عامة .
"9" مكاتب للشهر العقارى 
"7" مكاتب إدارية
ومجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى

تسع لعدد 4000 سيارة، بالإضافة إلى العديد من ساحات الانتظار.

تحتوي على مباني تجارية، ومقرات إدارية، إلى جانب البنوك، ومقرات الشهر العقاري والتي تساعد على توفير الكثير من السبل للمستخدمين، فهي علي سبيل المثال تتيح  انجاز عمليات البيع والشراء بسهولة تامة، من خلال منطقة البنوك لإتمام عمليات السحب والإيداع لمنظومة اكثر امانًا

نظام متكامل لكاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية، كما تتيح مدينة السيارات توافر مراكز الصيانة لإجراء الفحوصات الدورية والطارئة، بالإضافة إلى أماكن شراء قطع غيار السيارات، ومحلات تجارية  تشمل الكثير من متطلبات سوق السيارات.

تفتح افاقا جديدة لسوق العمل حيث يرغب العديد من المواطنين لإنجاز العديد من المهام في مكان واحد، ولتوفير الوقت والجهد أيضا، وهذا ما يحرص عليه الرئيس السيسي خلال كل المشروعات والإنجازات الحديثة

مدينة السيارات الجديدة السيارات طريق العين السخنة سوق مدينة نصر الرئيس عبدالفتاح السيسي

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