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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حاول خلع ملابسها على السلم.. حبس المتهم بالتحرش بطفلة في حلوان

ارشيفية
ارشيفية

قررت نيابة حلوان الجزئية حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في هتك عرض طفلة بعد محاولة تجريدها من ملابسها على سلم العقار. 

وواجهت النيابة المتهم بالتهمة المنسوبة اليه بالتحرش بطفلة بمنطقة المثلث بمدينة حلوان وكشفت التحقيقات أن المتهم الشاب يبلغ من العمر 23 سنة والطفلة الضحية تبلغ من العمر 12 سنة، وأن المتهم جار الضحية بنفس العقار وحاول تجريدها من ملابسها والتحرش بها وداخل العقار وهروب الطفلة منه، ثم قامت بابلاغ أسرتها التى حررت محضر على الفور.

تلقى  قسم شرطة حلوان بلاغ من والد طفلة  يتهم فيه جارهم بالتحرش بنجلته وتوجهت الأسرة إلى قسم شرطة حلوان للإبلاغ، وتم ضبط الشاب، وحُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

خلع ملابسها حبس المتهم التحرش حلوان طفلة

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