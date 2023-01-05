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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الشيشة السبب .. التفاصيل الكاملة لقتل طالب على مقهى في العمرانية

ارشيفية
ارشيفية

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاعتداء على طالب بسلاح أبيض وإصابته بجرح نافذ في العمرانية.

وطلبت النيابة العامة من رجال المباحث الجنائية سرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، ومن المقرر الاستماع إلى شهود عيان الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة أحد الأشخاص بجرح نافذ، ونقله إلى المستشفى لإسعافه في العمرانية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه طالب، اعتدى عليه عامل بسلاح أبيض، لاعتراضه على مزاح بين المصاب وصديقه، على تدخين الشيشة باحد المقاهي. 

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الشيشة قتل طالب العمرانية مقهي النيابة العامة حبس عامل

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