منتخب سلاح الشيش يدخل معسكرا مغلقا بإيطاليا استعدادا لبطولة كأس العالم

يدخل منتخب مصر لسلاح الشيش رجال معسكر بإيطاليا خلال الفترة من 5 وحتى 11 يناير الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم التي ستقام في فرنسا خلال الفترة من 12 حتى 16 يناير الجاري.

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح الشيش عمومي رجال كلًا من: "علاء أبو القاسم، محمد حمزة، محمد حسن، عبد الرحمن طلبة"، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي "فاليرو اسبرومنتي".

ونجح علاء الدين أبو القاسم في حصد الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش رجال التي اقيمت بالعاصمة اليابانية طوكيو في ديسمبر الماضي.

وأصدر الاتحاد الدولي التصنيف الجديد عقب ختام البطولة، حيث شهد التصنيف تقدم علاء أبو القاسم صاحب فضية أولمبياد لندن 2012 إلى المركز الثالث عالميًا بدلًا من المركز الخامس برصيد 132 نقطة.