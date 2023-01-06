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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء من قاله كل جمعة سدد الله ديونه مهما كانت صعبة

صدى البلد

دعاء قضاء الدين .. يكثر البحث في يوم الجمعة عن دعاء قضاء الدين أو تسبيح يخلص المسلم مما وقع فيه من الديون، خاصة وأن يوم الجمعة من أيام الاستجابة التي أعطى فيها الأمة الخاتمة حظاً عظيماً من المنح والعطايا ففي هذا اليوم ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم إلا وأعطي من الله مسألته.

دعاء قضاء الدين 

(اللهم أقضي حاجتي وفك كربتي وأرحمني ولا تبتليني وأرزقني من خير لا أحتسب). 

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 دعاء من قاله كل جمعة سدد الله ديونه مهما كانت صعبة

كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صحابته بعض الأدعية التي كانوا يرددونها في وقت الأزمات وعلمها علي بن أبي طالب لرجل جاءه يسأل عن حاجة لتسديد دينه، وهو متعثر في سداده، فقال له علي ألا أعلمك كلمات قالها لي رسول الله لسداد الدين ، قال بلى، قال: قل "اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك"، فاحرص عليه في كل السجود في الصلاة وبعد الصلاة مباشرة، وبين الأذان والإقامة وفي وفي قيام الليل، فإن الله يحب العبد إذا ألح في الدعاء.

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وهناك دعاء آخر علمه النبي صلى الله عليه وسلم، لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث قال له هذا الدعاء: " اللَّهُمَّ مالِكَ الملْكِ تُؤتي الملكَ من تشاءُ وتنزِعُ الملكَ ممَّن تشاءُ وتُعِزُّ من تشاءُ وتُذِلُّ من تشاءُ بيدِك الخيرُ إنَّك على كلِّ شيءٍ قديرٌ رحمنَ الدُّنيا والآخرةِ ورحيمَها تعطيهما من تشاءُ وتمنعُ منها من تشاءُ ارحَمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ من سواك).

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