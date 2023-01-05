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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لغة برايل مفتاح نور المكفوفين للمعرفة والتعليم محاضرة بثقافة بني سويف

صدى البلد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة أنشطة ثقافية وفنية، بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي بفرع ثقافة بني سويف برئاسة محمد كمال، حيث عقد بيت ثقافة الفشن ندوة ثقافية بعنوان "كيف أثرت لغة برايل على مصير المكفوفين" ألقاها أحمد ماهر موجه عام لغة عربية، أوضح خلالها أن هناك لغات كثيرة للتواصل مثل الألمانية والعربية والإنجليزية والكثير منها وهناك لغة الإشارة التي يستخدمها الصم والبكم، ولكن لغة برايل هي التي يستخدمها المكفوفين للتواصل والتعلم، حيث أكمل اختراع كتابة للمكفوفين النقص الذي كان يعانيه نظامهم التعليمي، فقد صار الطلاب المكفوفين قادرين على القراءة والكتابة كغيرهم من الأشخاص العاديين وإن اختلفت الطريقة.

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مسرح عرائس 

 

قدمت مكتبة منشأة عاصم ورشة فنون تشكيلية عن ثورة 25يناير، وأعد قصر ثقافة بني سويف مسابقة ثقافية في المعلومات العامة، بجانب عرض مسرح عرائس قفازات للأطفال، وورشة رسم وتلوين إشراف محمد محسن، كما عقدت مكتبة ابوصير الملق حلقة نقاشية تجمل بالأخلاق، أدارها ياسين عبدالعال بكري، بينما نظم قصر ثقافة ببا محاضرة حول "حقوق الطفل في المواثيق الدولية" ألقتها إيناس أحمد وذلك بدار الرعاية ببا وتناولت حقوق الطفل من التعليم والصحة والرعاية ومشاركته في جميع الهوايات ومساعدته علي الإبداع والابتكار والتجديد، وأعدت مكتبة النادي الرياضي مسابقة ثقافية عن التدخين وأضراره.

وأقامت مكتبة الحي الثاني شرق النيل ورشة فنون تشكيلية رسم عن رأس السنة الميلادي، وشجرة كريسماس بورق الفوم وذلك بدار رعايه الحنان، إشراف عبدالعزيز جمال، عمرو احمد محمد، وفي جانب آخر نفذ بيت ثقافة اهناسيا المدينة محاضرة بعنوان "اللغة العربية في حياتنا" تحدث خلالها منصور النويرى عن أهمية اللغة العربية حيث تعد اللغة العربية أقدم اللغات الحية على وجه الأرض، لقد استطاعت اللغة العربية أن تستوعب الحضارات المختلفة، العربية، والفارسية، واليونانية، والهندية، المعاصرة لها في ذلك الوقت، فقد اصطفى الله هذه اللغة من بين لغات العالم لتكون لغة كتابه العظيم ولتنزل بها الرسالة الخاتمة.

 

فنون تشكيلية

 

كما نفذت مكتبة سمسطا ورشة فنون تشكيلية من إعادة تدوير خامات البيئة إشراف مني سعد ابو القاسم، وأعد بيت ثقافة ابوصير الملق عرض فني لفرقة ابوصير للموسيقى والغناء الشعبي، كما أقامت مكتبة دلاص مسابقة ثقافية عن حقوق الطفل المعاق، وعقد بيت ثقافة اهناسيا الخضراء لقاء مع المواهب، وقدمت مكتبة طنسا بني مالو ورشة حكي عن السد العالي إشراف عادل حسن

نظم بيت ثقافة ابو سليم محاضرة حول "مرحلة المراهقة"، تحدثت منصوره عبد الجواد عن فترة المراهقة بأنها المرحلة التي يحدث فيها النضج للإنسان فيتم تحوله من مرحلة الطفولة لمرحلة الشباب كما يحدث تغيرات للجسم من حيث الطول والوزن وتبدأ هذه العملية فى عمر يتراوح ما بين ١٠ و١١ عام عند الإناث و١١ و١٢ عام عند الذكور.

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