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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: مصر هي من كشفت العالم أن السنة 365 يوما.. فيديو

وسيم السيسي
وسيم السيسي

قال الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، إن مصر هي التي عرفت العالم التقويم الشمسي بعدما كان الجميع يعتمد على القمر.

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وأضاف خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "مصر نجحت في عام 4200 قبل الميلاد تعريف العالم أن السنة 365 يوما".


 

وأشار: "السنة الشمسية انضبطت في 15 أكتوبر 1982"، موضحا: "عيد الميلاد الأكثر انضباطا هو الذي بتاريخ 25 ديسمبر".


 

وأوضح: "اليونانيون يعرفون أنهم تلاميذ المصريين في تعلم الثقافة والتاريخ، ونصف اللغة اليونانية القديمة اتخذت من مصر"، لافتا: "أعياد العالم جميعا جاءت من مصر ".

وسيم السيسي مصر التقويم الشمسي القمر السيسي علم المصريات

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