أخبار التعليم.. آخر موعد لاستقبال الترشيحات لجائزة عين شمس التقديرية والبحث العلمي تعلن عن منح لبناء القدرات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم .. جامعة حلوان تتابع تسجيل الطلاب بدورات التنمية البشرية

تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، دورة تدريبية في التنمية البشرية تحت عنوان: “تدريب المدربين TOT.. إدارة الموارد البشرية HRM”.

كل ما تريد معرفته عن الدراسات العليا بـ ألسن عين شمس

أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس، فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لفصل الربيع 2023 في تخصصات: الأدب واللغويات والترجمة



تعرف على آخر موعد لاستقبال الترشيحات لجائزة عين شمس التقديرية 2022-2023

اعلنت جامعة عين شمس انه تم تمديد اخر موعد لاستقبال الترشيحات لجائزة عين شمس التقديرية في مجال العلوم التربوية وجائزة عين شمس التشجيعية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الطبية حتى 15 يناير 2023 بناءً على موافقة الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، مع سرعة الانتهاء من جميع الأوراق والاعتمادات وضرورة مراجعة الإدارة العامة للبحوث لمراجعة الاستيفاء لمتطلبات الجائزة قبل 15 يناير 2023.



تكنولوجيا وتعليم حلوان تقتح باب التقدم للدراسات العليا.. تعرف على أوراق التقديم

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان عن فتح باب التقديم والقبول للدراسات العليا بالكلية الكترونيا ، وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية.

البحث العلمي تعلن عن منح لبناء القدرات.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، في إطار تعاون الأكاديمية مع هيئة الشراكة بين الأكاديمياتIAP وشبكة أكاديميات العلوم الإفريقية NASAC لعام 2022، عن برنامج منح بناء القدرات الذي يقدم لأكاديميات العلوم وأعضائها بحد أقصي 5000 دولار أمريكي لكل أكاديمية .