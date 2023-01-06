ميريهان حسين تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير| شاهد

نشرت الفنانة ميريهان حسين، كواليس جلسة تصوير جديدة لها، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت ميريهان حسين بفستان أزرق، يبرز جمالها، مع تسريحة شعر الكيرلي، وميك اب عيون ساحر.

ويعرض حاليًا عبر قناة “الحياة” مسلسل “مشوار الونش”، وهو من بطولة محمد رجب، والفنان محمود عبد المغني، والفنانة ميمي جمال، والفنانة منة فضالى، والفنانة ميريهان حسين، والفنان إيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، ويكون العمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.