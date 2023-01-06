عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميريهان حسين تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير| شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة ميريهان حسين، كواليس جلسة تصوير جديدة لها، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت ميريهان حسين بفستان أزرق، يبرز جمالها، مع تسريحة شعر الكيرلي، وميك اب عيون ساحر.

txt

ميريهان حسين تتألق في إطلالة جديدة على إنستجرام

txt

ميريهان حسين: فكرت في الاعتزال كثيراً بسبب عدم التقدير

ويعرض حاليًا عبر قناة “الحياة” مسلسل “مشوار الونش”، وهو من بطولة محمد رجب، والفنان محمود عبد المغني، والفنانة ميمي جمال، والفنانة منة فضالى، والفنانة ميريهان حسين، والفنان إيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، ويكون العمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.

جلسة تصوير جديدة ميريهان حسين الفنانة ميريهان حسين مشوار الونش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. نقل نجم الأهلي للمستشفى بسبب انعدام الرؤية بأحد عينيه

الجرام بـ 2011 جنيها.. سعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

تفتكروا ليه؟.. خالد الغندور يتساءل بعد فوز الأهلي على إنبي

تسلل.. أحمد الشناوي يفجر مفاجأة عن هدف الداخلية في الزمالك

أحمد شوبير يعلن إصابة خطيرة لـ نجم الأهلي

نهاية المباراة .. أول تعليق من شوبير بعد تعادل الزمالك أمام الداخلية

عاجل.. مرتضى منصور يعرض لاعبي الزمالك للبيع لادعائهما الإصابة بكورونا

ممكن تلاقي صورتك وسطهم.. أعمال السحر بالمقابر صدمة تثير فزع السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

دعاء للميت يوم الجمعة.. ماذا نقول له أمام قبره؟

إقبال تاريخي على جوال oneplus 11.. اعرف سعره ومواصفاته في الإمارات والأردن والسعودية

حالات التعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة بقانون الخدمة المدنية

هبوط حاد في أسهم بورصات أوروبا

تصرف مفاجىء من الأهلي بشأن ضم نجم الاتحاد السكندري

بركات: اتحاد الكرة لا يريد إهداء الدوري للأهلي أو الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدل البانية.. طريقة تحضير 20 قطعة ناجتس بـ30 جنيها

توقف عن تناولها فورا.. 3 مشروبات خطر قبل العلاقة الزوجية

لدى 90 % من المرضى ..عرض شائع من علامات السرطان يتجاهله الكثيرون

امرأة تكتب منشورا لزوجها بعد الطلاق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

حبس وزهايمر ومخدرات.. كبوات وأزمات منة شلبي/ فيديو جراف

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة 2023 / فيديو جراف

السعودية تسمح للمرأة بالحج دون محرم رسمياً| تفاصيل

تطويرالصعيد.. أهم رسائل الرئيس للمواطنين من سوهاج/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ