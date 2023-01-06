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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سر غياب المشاهير عن أول عرض لمسرحية سمية الخشاب الجديدة

سمية الخشاب
سمية الخشاب

غاب المشاهير والنجوم عن العرض الأول لمسرحية كازينو بديعة التي تقدمها الفنانة سمية الخشاب، بإحدى مسارح التجمع الخامس، وهو الحدث الذي شهد العديد من الأزمات. 

حضر العرض الخاص لمسرحية كازينو بديعة عدد محدود جدا من المشاهير أبرزهم الفنانة هبة عبد الغني، ورامي وحيد، والإعلامية ريهام إبراهيم، وزميلتها بوسي شلبي، دون غيرهم. 

شهد عرض كازينو بديعة الذي كانت سمية الخشاب متحمسة لتقديمها، رغم إعلان بشرى لتقديم نسخة منها على مسرح الزمالك قريبا، العديد من الأزمات التي بدأت برفض الأبطال التسجيل مع كاميرات الإعلام بسبب انشغالهم بالعرض الأول. 

سبب غياب المشاهير عن عرض مسرحية كازينو بديعة يرجع للعديد من الأسباب أبرزها انخفاض درجة الحرارة التي تصل إلى درجة صعبة في التجمع الخامس، إلى جانب انشغال العديد منهم بتصوير أعمالهم الرمضانية خلال الفترة الحالية. 

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مسرحية كازينو بديعة 

 

انسحبت إنجي وجدان وعلاء مرسي من مسرحية كازينو بديعة رغم استغراقهم فترة في البروفات، لانشغالهم بتصوير أعمال أخرى خلال الفترة الحالية. 

مسرحية كازينو بديعة، عمل استعراضي وكوميدي وغنائي يشارك فيه عدد من من نجوم مصر، منهم وعلاء زينهم، إدوارد، أحمد فتحي، علاء مرسي، طارق الإبياري، إيمي طلعت زكريا، استعراضات عاطف عوض، ألحان وموسيقى هيثم الخمسي، ديكور حازم شبل، ملابس مروة عودة، الإشراف على المونولوجات حسن إش إش، موزع موسيقى المونولوج محمود صادق، تأليف أحمد الإبياري، وتحت قيادة المخرج طارق الإبياري.

مسرحية “كازينو بديعة” تدور أحداثها في عام 1941، وذلك في إطار كوميدي ممزوج بالاستعراضات والأغاني.

وقالت الفنانة سمية الخشاب في تصريحات خاصة لصدي البلد : المؤلف أحمد الابياري قالي لي قبل التعاقد “ محدش يعمل بديعة مصابني غيرك ” وهو الأمر الذي شجعني علي الموافقة علي العمل خاصة وأنه من فنان كبير ، صاحب تاريخ فني كبير.

سمية الخشاب المشاهير بوسي شلبي كازينو بديعة الفنانة سمية الخشاب

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