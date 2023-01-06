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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أخويا وحبيبي .. ريم مصطفى بصحبة محمد عبد الرحمن في ظهور مميز

صدى البلد

شاركت الفنانة ريم مصطفى صورة جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ريم مصطفى بفستان مميز باللون الأبيض، برفقة الفنان محمد عبد الرحمن توتا، وعلقت: اخويا وحبيبي.

وتعيد ريم مصطفى، مع النجم أحمد السقا تقديم مسرحية "سيدتى الجميلة" على خشبة المسرح مجدداً بعد بعد 53 سنة من تقديمها عام 1969 بطولة النجمين فؤاد المهندس وشويكار وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصرى حتى وقتنا هذا،ويجسد أحمد السقا شخصية كمال التي قدمها فؤاد المهندس فيما تجسد ريم مصطفى شخصية صدفة التي قدمتها شويكار.

 

"سيدتى الجميلة" مقتبسة من مسرحية بيجماليون لجورج برنارد شو، وتم تقد تقديمها في أكثر من عمل سواء على خشبة المسرح أو السينما، وتقدم برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإخراج حسن عبد السلام، وتدور أحداثها حول كمال  الذي يبحث عن امراة جميلة ليريها للملك، فتسرقه نشالة تدعى صدفة فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك.

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شاهد.. أول ظهور لأبناء ريم مصطفى في عرض سيدتي الجميلة بـ أكتوبر

انستجرام محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن توتا الفنانة ريم مصطفى مسرحية سيدتي الجميلة

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