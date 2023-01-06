خطورة الإدمان والتفكك الأسري.. أنشطة متنوعة بقصر ثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى بفرع ثقافة الأقصر.

عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "إدمان المواد المخدرة وأضرارها على المجتمع"، تحدث سيد صدقى فهمى عن الإدمان ومفهومه وأضرار الإدمان على الفرد والمجتمع وأهمية محاربة إدمان المواد المخدرة وطرق العلاج والوقاية.

وأقام قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "معالم الأقصر" ألقاها طه أبوالفضل، تحدث عن الأقصر وأسماء الأقصر قديماً ومنها "طيبة، المائة باب، بلاد الشمس"، وهى أعظم مدينة تاريخية فى العالم أجمع حيث تحتوى وحدها على أكثر من ثلث آثار العالم، وكذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية رسم حر للأطفال بإستخدام الألوان المائية وألوان الفلوماستر نفذتها منى عبدالرحمن.

وأعد القصر ورشة حرف يدوية للأطفال وعمل مسكات للأطفال بالقرية بإستخدام مخلفات الكرتون وورق الفوم تنفيذ دينا عبدالحكيم، كما قدم عرض مسرح عرائس للأطفال بالقرية أداء محمد جمال، بينما نفذ المركز الحضري ورشة رسم حر بالقلم الرصاص أدارتها سمر محمد.



قدم قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "التفكك الأسري وأثره على النشئ" تحدثت د. لبني عبده عبدالحاكم عن المحافظة على تربية سليمة للطفل والتفكك الأسري وخطورته علي الطفل ومتابعة الطفل وتربيته تربية سليمة بدون عنف ومصاحبة الأبن في سن المراهقه ومتابعة الطفل في المذاكرة ومعرفة من أصدقائه.

نظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "شباب الدولة هي دولة الشباب"، أوضح عبد العاطي أحمد تعريف المقصود بدولة الشباب وشباب الدولة وموقع الشباب فى الخريطة السكانية والشباب بين الحق والواجب وأهمية دور الشباب فى تنمية المجتمع.

بجانب ذلك نفذ القصر ورشة فنية بعنوان "نتيجة العام الجديد" أدارتها نفيسة عبد الرحيم، بالإضافة إلى ورشة فنية بعنوان "شجرة الكريسماس" أدارتها منار سيد، وورشة فنية أخرى نفذتها أشرقت أيمن، كما أقيمت ورشة أشغال يدوية بعنوان "كيفية عمل طوق كفيار" نفذتها منار أيمن فكري مدرب حرف يدوية.

أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري أمسية شعرية للشاعر حسن مغربي، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ هشام النحاس،