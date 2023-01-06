ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء؟.. مفاجأة

الحصول على كمية كافية من الماء كل يوم مهم للصحة، يمكن أن يمنع شرب الماء الجفاف ، وهي حالة يمكن أن تسبب تفكيرًا غير واضح ، وتؤدي إلى تغير المزاج، وتسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم، وتؤدي إلى الإمساك وحصوات الكلى، لا يحتوي الماء على سعرات حرارية ، لذلك يمكن أن يساعد أيضًا في إدارة وزن الجسم وتقليل تناول السعرات الحرارية عند استبداله بالمشروبات التي تحتوي على سعرات حرارية ، مثل الشاي الحلو أو الصودا العادية.

فوائد شرب الماء



يساعد الماء جسمك على:

حافظ على درجة حرارة طبيعية.

تزييت المفاصل وتوسيدها.

احمِ الحبل الشوكي والأنسجة الحساسة الأخرى.

تخلص من الفضلات عن طريق التبول والتعرق وحركات الأمعاء.

يحتاج جسمك إلى المزيد من الماء عندما تكون:

في المناخات الحارة.

أكثر نشاطا بدنيا.

الإصابة بالحمى.

الإصابة بالإسهال أو القيء.

يجب أن يستهلك كل شخص الماء من الأطعمة والمشروبات كل يوم.

على الرغم من عدم وجود توصية بشأن مقدار الماء العادي الذي يجب أن يشربه كل شخص يوميًا ، إلا أن هناك توصيات بشأن المقدار الإجمالي اليومي من الماء الذي يجب أن يأتي من مجموعة متنوعة من المشروبات والأطعمة.

يُعرَّف إجمالي كمية المياه اليومية (السوائل) على أنها كمية المياه المستهلكة من الأطعمة ومياه الشرب العادية والمشروبات الأخرى، تختلف توصيات تناول المياه اليومية حسب العمر والجنس وحالة الحمل وحالة الرضاعة الطبيعية، يتم تلبية معظم احتياجاتك من السوائل من خلال الماء والمشروبات الأخرى التي تشربها. يمكنك الحصول على بعض السوائل من خلال الأطعمة التي تتناولها - خاصة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء ، مثل العديد من الفواكه والخضروات، يعد شرب الماء طريقة جيدة للحصول على السوائل لأنه لا يحتوي على سعرات حرارية.

نصائح لشرب المزيد من الماء

احمل زجاجة ماء معك وأعد ملئها طوال اليوم.

قم بتجميد بعض زجاجات المياه الآمنة للفريزر، خذ واحدة معك للحصول على الماء المثلج طوال اليوم.

اختر الماء بدلًا من المشروبات السكرية.

اختر الماء عند تناول الطعام بالخارج. ستوفر المال وتقليل السعرات الحرارية.

قدمي الماء أثناء الوجبات.

أضف قطعة من الليمون أو الليمون إلى الماء، هذا يمكن أن يساعد في تحسين الطعم.

تأكد من حصول أطفالك على كمية كافية من الماء أيضًا.



المصدر: cdc