إصابة 15 في انقلاب سيارة أجرة على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 15 مواطنا في حادث ، إنقلاب سيارة ميكروباص ،علىطريق القاهرة / أسيوط الصحراي الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا بالحادث .

تبين من التحقيقات أن الحادث وقع بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي ، إثر إنقلاب سيارة ميكروباص ، عند مطلع الكيلو 58 ، بإتجاه أسيوط .

إنتقلت أجهزة الامن وإدارة مرور الفيوم ، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث .

أسفر الحادث عن إصابة 15 شخصا باصابات متفرقة ، تم نقل جميع المصابين بسيارات الاسعاف ، الي الى مستشفي الفيوم العام للعلاج تحت اشراف الدكتور محمد الدمرداشى مدير عام مستشفى الفيوم العام

، وتم عمل الاسعافات الاولية اللازمة للمصابين ، و تحرر محضر شرطة بالحادث ، وأحيل الى نيابة مركز أطسا التى تولت التحقيق .