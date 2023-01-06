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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 15 في انقلاب سيارة أجرة على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 15 مواطنا في حادث ، إنقلاب سيارة ميكروباص ،علىطريق القاهرة / أسيوط الصحراي الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام. 

 

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا بالحادث .
تبين من التحقيقات أن الحادث وقع  بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي ، إثر إنقلاب سيارة ميكروباص ، عند مطلع الكيلو 58 ، بإتجاه أسيوط .

 

 إنتقلت أجهزة الامن وإدارة مرور الفيوم ، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث .

 

أسفر الحادث عن  إصابة 15 شخصا باصابات متفرقة  ، تم نقل جميع المصابين بسيارات الاسعاف  ، الي الى  مستشفي الفيوم العام للعلاج تحت اشراف الدكتور محمد الدمرداشى  مدير عام مستشفى الفيوم العام 

، وتم عمل الاسعافات الاولية  اللازمة  للمصابين ، و تحرر محضر شرطة بالحادث ، وأحيل الى نيابة مركز أطسا التى تولت التحقيق .

 

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