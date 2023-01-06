بعد الموافقة على الأسواق الحرة .. هل تسمح السعودية ببيع الكحول ؟

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية ، اليوم (الجمعة) عدم السماح ببيع الكحول في الأسواق الحرة بالمنافذ المختلفة.

وقالت الهيئة السعودية رداً على استفسار بهذا الشأن، أن "الكحول من المواد التي لا يُسمح ببيعها في الأسواق الحرة وذلك وفقًا لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة".

"الزكاة والجمارك" كشفت في وقت سابق عن القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية.

وأوضحت أن القواعد تجيز إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأياً كان منشؤها إلى الأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج المملكة أو إلى أسواق حرة أخرى دون أن تخضع للرسوم الجمركية.