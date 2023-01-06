بعد وفاة أول حالة زراعة الرئة من متبرع حي.. إليك أسباب فشل هذه النوعية من الجراحات الدقيقة.. وعلامات مبكرة تُنبئ بالمضاعفات

أصاب خبر وفاة أول حالة أجرت عملية زراعة الرئة فى مصر المواطنين بحالة من الصدمة؛ بسبب الأمل الكبير والنتائج الأولية التى كانت مبشرة، مما جعلها أهم إنجاز طبي حدث فى العقد الأخير فى الشرق الأوسط.

وعملية زراعة الرئة تعد من أخطر الجراحات فى العالم وهى تجرى فى الحالات المتأخرة من السرطان وأمراض الرئة الخطيرة ويمكن أخذها من متبرع حي، ويواجه المريض مضاعفات عديدة قد تزول بعد أشهر وقد تحدث انتكاسة ويتوفى .

وتوجد أسباب عديدة لفشل عملية زراعة الرئة من بينها رفض الجسم لتقبل أجزاء الرئة الجديدة وفي هذه الحالة تظهر مجموعة من العلامات، ونكشف لكم فى هذا التقرير أهم أسباب فشل عملية زراعة الرئة والعلامات التى تساعد فى اكتشافها.

ووفقا لما جاء فى موقع “clevelandclinic” نعرض لكم علامات رفض زراعة الرئة، كالتالي:



تشير عدة علامات إلى أن جسمك يرفض الرئة المزروعة وإذا واجهت أيًا من الأعراض التالية ، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور:

نشاط.

زيادة الوزن.

غثيان.

التعب.

آلام الجسم.

إسهال.

حساسية أو الم حول الرئة المزروعة.

أهم الأسباب التى تهدد بفشل عملية زراعة الرئة وفقا لموقعي "feinberg " وكليفند كلينك:

اكتشفت دراسة سابقة أن علماء جامعة نورث وسترن ميديسين أن مجموعة فرعية من الخلايا المناعية تسمى الخلايا الوحيدة غير الكلاسيكية (NCMs) ، ولم يكن من المعروف سابقًا أنها تقيم في الرئتين، تلعب دورًا رئيسيًا في إحداث خلل وظيفي في التطعيم الأولي (PGD) ، وهو السبب الرئيسي للوفاة بعد زراعة الرئة.



ووجدت أن هذا الأمر يجعل مرضى زرع الرئة يعانون من الموت المبكر والمشاكل طويلة الأمد، وإذا كان بإمكان الشخص إصلاح التشخيص الوراثي قبل الزرع، يمكنه حقًا إصلاح الكثير بشأن الزرع.

يعد التشخيص الوراثي قبل الزرع شكلًا خطيرًا من إصابات الرئة التي تحدث عندما يتم تجنيد العدلات - خلايا الدم البيضاء - في الرئة المزروعة، مما يؤدي إلى بدء سلسلة الالتهابات والتسبب في تلف الأنسجة، ولكن في حين أنه من المفهوم أن العدلات كانت الخلايا المستجيبة الرئيسية التي شوهدت في التشخيص الوراثي قبل الزرع ، فإن الآليات التي تدفع تدفقها إلى الرئة غير معروفة.



مخاطر زراعة الرئة

من المعروف أن جميع العمليات الجراحية لها مخاطر مثل مضاعفات التخدير والنزيف والجلطات الدموية والندبات غير المواتية والعدوى والموت.



رفض الجهاز المناعي لزراعة الرئة

يحمي جهازك المناعي جسمك من أي شيء خارجي يتسبب في إلحاق الضرر بجسمك، ويشمل ذلك: البكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات، وتحدث عملية رفض لزراعة عضو جديد بالجسم؛ عندما يهاجمه جهاز المناعة في جسمك، ومنه الرئتين؛ حيث يراهما على أنهما غزاة أجانب.

يعتبر رفض الزرع أكثر شيوعًا في أول 12 شهرًا (ويسمى الرفض الحاد) بعد الجراحة. ويمكن الطبيب الخاص بك دائمًا عكس هذا النوع من الرفض؛ باستخدام الأدوية المثبطة للمناعة. هناك شكل من أشكال الرفض يسمى الرفض المزمن يمكن أن يحدث في بعض الأشخاص بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على عملية الزرع.

عدوى: تهدف الأدوية المثبطة للمناعة على إبطاء أو منع جهاز المناعة من رفض الرئة الجديدة التى تعد جسما غريبا عنه، ومع ذلك فإن الجهاز المناعي المكبوت يواجه صعوبة في مكافحة العدوى وسيكون هناك خطر أكبر للإصابة بعدوى خطيرة في الدم والفطريات والجلد والجهاز التنفسي أثناء تناول الأدوية المثبطة للمناعة.