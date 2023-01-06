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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة التضامن تهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

صدى البلد

تقدمت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط بمصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي  عن تمنياتها بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على مصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها العظيم بالخير والبركة.

ووجهت القباج رسالة للأخوة الأقباط بهذه المناسبة:" قائلة بمشاعر تملؤها المحبة والسلام والترابط، أرسل أصدق التمنيات والتهاني بعيد الميلاد المجيد لقداسة البابا تواضروس الثاني ولجميع الأخوة الأقباط في مصر، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليهم وعلى مصر بالصحة والعافية وباليمن والبركات".

وتابعت قائلة: "من وزارة التضامن الاجتماعي وعلى أرض مصرنا الحبيبة التي تجمع كافة فئات الشعب على قلب وطن واحد تعاهد على الألفة والمواطنة، ندعو الله أن يحمل العام الجديد لبلدنا الغالي الخير والبركة داعين الله أن يرزق مصر الرفعة والنهضة، وأن يحفظها رئيساً وحكومةً وشعباً دائماً وأبداً".

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