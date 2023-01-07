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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

ما لاتعرفه عن ياسر القرشي صاحب شائعة صندوق الزواج|معلومات هامة

ياسر القرشي صاحب
ياسر القرشي صاحب شائعة صندوق الزواج

«ياسر القرشي، صاحب شائعة صندوق الزواج، تصدر أسمه محرك البحث على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، خلال الأيام الماضية، حتى تم ضبطه بتهمة نشر أخبار كاذبة والتداخل في وظيفة عمومية».

«صدى البلد»، يرصد في السطور التالية معلومات عن ياسر القرشي صاحب شائعة صندوق الزواج».

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الأسم ياسر القرشي، يقطن ناحية الفوالة، في منطقة عابدين بالقاهرة،المهنة، مساعداً لمأذون شرعي، والمسؤول عن ملئ مسودات عقود الزواج وإشهادات الطلاق وإقرار الصيغة الشرعية والإيجاب والقبول دون التدوين في المحرَّرات الرسمية من دفاتر وعقود.

الشهرة على الفيس بوك

«في نهاية شهر ديسمبر، من عام 2022، نشر المتهم ياسر القرشي، صاحب شائعة صندوق الزواج، منشورات عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، يدعو الناسَ فيها تحتَ مُسمّى «المأذون الشرعي» إلى التعجيل بإتمام إجراءات الزواج خلالَ شهرِ ينايرَ، قبل صدور قانون الأسرة الجديد، بدعوى إلزام نصوصه المقدمِينَ على الزواج بدفع مبلغ قد يصل إلى خمسين ألف جنيه بصندوق الأسرة، على خلاف الحقيقة.

النيابة العامة و صندوق الزواج

 وتلقت النيابة العامة بالتزامن مع تداول تلك المنشورات خطابًا من قطاع المحاكم والمطالبات القضائية بوزارة العدل بطلب التحقيق مع المذكور الذي ثبت من إدارة المأذونين والموثقين بالقطاع عدم اشتغاله مأذونًا من قبل، وأنه أقرَّ بذلك خلال مناقشته بالقطاع، مؤكدًا أنه الشخص الظاهر بالمنشورات المتداولة بمواقع التواصل مُدعيًّا عدم نشرها، مضيفًا أنه يباشر أعمال المأذونية وتوثيق عقود الزواج بتفويض من المأذون الشرعي لناحية الفوالة بناحية عابدين، إذ يعهد إليه بملْءِ بيانات المتزوجين بدفتر عقود الزواج بعد أن يتسلمه منه؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات. 

ووردت تحريات الشرطة بصحة ادعاء المتهم/ ياسر -وشهرته ياسر القرشي- بعمله مأذونًا شرعيًّا على غير الحقيقة، ونشره أخبارًا كاذبة عبر صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي على نحو ما تمّ تداولُه بمواقع التواصل الاجتماعي، قاصدًا من ذلك التربح المالي وتحقيق الشهرة والانتشار، وأضافت التحريات حصوله على تفويض من أحد المأذونين الشرعيين للقيام بمهامِّ عمله ومساعدته بالمثول نيابة عنه وملْءِ بيانات عقود الزواج وإشهادات الطلاق بالدفاتر الخاصة بها بعد أن يتسلمها منه.

وباستجواب المأذون الشرعي المذكور قرَّر بذات مضمون ما قاله الآخر بشأن اقتصار دوره على ملء مُسوّدات العقود فقط. 

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم ياسر أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل المأذون الشرعي المتهم إذا ما سدَّد ضمانًا ماليًّا قدره خمسة آلاف جنيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

ياسر القرشي الزواج نشر أخبار كاذبة شائعة صندوق الزواج أخبار الحوادث صندوق الزواج

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