اليوم.. مدينة سعودية تسجل صفر درجة مئوية





توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية ، درجات الحرارة في المملكة ، اليوم السبت.



أدنى درجة حرارة في المملكة

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر ، أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة وصلت إلى صفر ، فيما سجلت تبوك وحائل 3 درجات مئوية ، وسكاكا 4 درجات مئوية.



وأضاف المركز أن القريات ورفحاء وبريدة وصلت درجة الحرارة الصغرى 5 درجات مئوية، فيما سجلت عرعر وحفر الباطن 6 درجات مئوية ، والمجمعة 7 درجات مئوية.

أمطار رعدية

وتوقع المركز أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول امطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية قد تصل الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على الاجزاء الجنوبية منها.

سحب رعدية ممطرة

وأضاف المركز أن السماء تكون غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, كما تتأثر الرؤية الافقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف ،حائل والقصيم ولا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من شمال المملكة.

حركة الرياح على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وشمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أعلى من 45كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية الى شمالية شرقية تتحول شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أعلى من 45كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي والاوسط يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي والاوسط