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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خليجي 25|منتخب البحرين يستهل مشواره بالإمارات .. والكويت يواجه قطر

كأس الخليج
كأس الخليج

تقام اليوم، السبت، منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25)، حيث يتلقي منتخب البحرين مع الإمارات، والكويت مع قطر.

وانطلقت أمس الجمعة، بطولة خليجي 25 التي تستضيفها العراق، حيث تعادل منتخب العراق مع الكويت سلبيا، وفاز منتخب السعودية على اليمن 2-0، في إطار منافسات المجموعة الأولى.

البحرين يستهل رحلة الدفاع عن اللقب بمواجهة الإمارات

يلتقي منتخب البحرين مع الإمارات، في تمام الثالثة والربع مساء، على ملعب “الميناء”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويستهدف منتخب البحرين، حامل لقب النسخة الماضية من كأس الخليج العربي، افتتاح مشواره في البطولة بالفوز على الإمارات، وقطع أول خطوة نحو حلم الاحتفاظ باللقب.

وقال هيليو سوزا، المدير الفني لمنتخب البحرين خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:" لقد قضيت وقتا طويلا في منطقة الخليج، وأرى المستويات متقاربة، ولا يمكن التوقع، الفوارق قليلة جدا، ولكن كوننا أبطال النسخة الماضية يعطينا دعما ودافعا قويا للحفاظ على اللقب".

أضاف:"  الإمارات لديها منتخب جيد، لكننا استعدينا بشكل جيد، وهدفنا الظهور بأفضل شكل خلال البطولو، لا نركز على الأعذا، الجميع الآن ينظر إلينا بشكل مختلف عن الوقت السابق، والكل يحسب لنا الآن ألف حساب، للأننا الأبطال".

على الجانب الآخر، يأمل منتخب الإمارات بقيادة مديره الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا في خطف نقاط اللقاء الثلاث من البحرين، وخطف صدارة المجموعة الثانية “مبكرا”.

وشدد أروابارينا على صعوبة لقاء البحرين، حيث قال:"منتخب البحرين سيقاتل بشراسة للحفاظ على اللقب، لكنن سنعمل على فرض طريقة لعبنا على اللقاء".

أشار:"  ليس هناك مرشح للفوز باللقب، ومن سيفرض شخصيته، سيكون لديه فرص أكبر، العمل الجماعي مفتاح الفوز، لدي عناصر متميزة".

 

 الكويت ضد قطر

 

يلتقي منتخب الكويت مع نظيره القطري، في تمام السادسة والربع مساء، على ملعب الميناء.

منتخب الكويت الأكثر تتويجا بكأس الخليج على مر التاريخ برصيد 10 نسخ، يدخل لقاء اليوم من أجل الفوز، واستعادة الثقة المفقودة.

وقال روي بينتو مدرب منتخب الكويت:"  قطر منتخب جيد، وأتحدث عن فريقي، المباراة صعبة وأثق في اللاعبين لتحقيق الفوز".

لفت:"  نحترم جميع المنتخبات المشاركة في البطولة، أعرف مدرب البحرين وقطر جيدا، لكن أركز على فريقي".

في المقابل، يسعى منتخب قطر لتجاوز العديد من العقبات بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الكويت.

واشتكى روي بينيريو مدرب منتخب قطر من عدم وجود كافٍ من أجل الاستعدادا للبطولة بشكل جيد، حيث قال:" نحاول إعطاء فرص حقيقية للاعبين، ليكونوا جاهزين مستقبلا، أهمية البطولة أنها تكسبهم الاحتكاك والخبرات".

أوضح:" الوقت لم يكن كافيا للاستعداد، مع تغيير المدرب لم نمتلك الوقت لتطبيق أفكار جديدة وطرق جديدة،، لكننا نطمح للظهور بشكل جيد".

خليجي 25 البحرين الامارات الكويت كأس الخليج العربي العراق

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