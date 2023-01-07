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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أموت فى الاستعباط.. سر غضب وفاء عامر من فتاة

وفاء عامر
وفاء عامر

أعربت الفنانة وفاء عامر عن غضبها الشديد بسبب فتاة حاولت التقاط صورة لها بشكل خفى وفى السر، وهو الأمر الذى دفعها إلى مهاجمتها. 

وعلقت وفاء عامر على هذا الموقف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” قائلة: “لذيذة أوى البنت العرة اللى بتصورك وهى فاكرة إنك مش واخد بالك.. أموت أنا فى الاستعباط.. لا وإيه الموبايل صامت بس الحركة تكسف”. 

وفاء عامر

وكشفت الفنانة وفاء عامر عن أعمالها الفنية القادمة التي تجهز لها فى الوقت الحالي؛ ليتم عرضها خلال شهر رمضان 2023.

وأضافت وفاء عامر، خلال حوارها التليفزيونى فى برنامج “مساء dmc” المذاع على قناة “dmc” الفضائية، أنها تشارك في عمل تليفزيونى هذا العام، موضحة أن اسم هذا العمل هو “حضرة العمدة” بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم الكبار .

وذكرت الفنانة وفاء عامر أن الفنانة روبي تشارك معها فى هذا العمل، قائلة: “هتشوفوا شخصية مختلفة عن جميع الشخصيات في الأدوار السابقة التي قمت بها، هى شخصية بتتاجر في أحلام الناس”.

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وفاء عامر ومسلسل “العيلة دى” 

وعرض للفنانة وفاء عامر منذ فترة قليل مسلسل “العيلة دى” والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه، حيث تفاعل الجمهور معه. 

مسلسل “العيلة دي” من بطولة وفاء عامر، وسلوى عثمان، ومحمد ثروت، وإسلام إبراهيم، وإنعام سالوسة، وإسماعيل فرغلى، ويوسف عثمان، وريهام الشنوانى، والطفل مؤمن هشام، وضياء الميرغني، وسلوى عثمان، وعلا رامى، وياسمين سمير، وعمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب، والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي، وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة “أورما”.

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