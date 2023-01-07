عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القصير: الصادرات الزراعية بلغت 6.5 مليون طن لأول مرة في تاريخها

صدى البلد

كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، عن التقرير النهائي لصادرات مصر الزراعية خلال عام 2022، والتي بلغت ولأول مرة في تاريخها ما يقرب من 6.5 مليون طن، بقيمة حوالي 3.3 مليار دولار وبزيادة حوالي 800 ألف طن عن عام 2021، مشيرا إلى أن الموالح تحتل المرتبة الأولى، والبطاطس الثانية، ثم البصل والفاصوليا.


جاء ذلك وفقا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي الدكتور أحمد العطار، حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022، حيث بلغت حوالي 6 ملايين و432 ألفا و565 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 792 ألفا و421 طنا عن عام 2021 والذي بلغت حوالي 5 ملايين و640 ألفا و144 طنا.


وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي: الموالح، البطاطس، البصل الطازج، العنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة، الجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ، والرمان.
وتقدم السيد القصير بالشكر إلى رجال الحجر الزراعي المصري، لجهودهم في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، ومتابعتهم المستمرة لضمان تطبيق المعايير العالمية للصحة النباتية، وتشديد الرقابة على الحاصلات الزراعية، بما يصب في صالح سمعة الصادرات الزراعية ويؤدي لزيادتها.


في سياق متصل، نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا جديدا من إصدار "أرقام في الزراعة"، سلط خلاله الضوء على أهم الأرقام الخاصة بالصادرات الزراعية المصرية، والطفرة التي حققتها في عام 2022، لأول مرة في تاريخها.
وذكر الإصدار أن حجم الصادرات الزراعية المصرية في 2022 بلغ ما يقرب من 6.5 مليون طن، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، وذلك بقيمة تبلغ حوالي 3.3 مليار دولار تقريبا.
ولفت إلى أن عدد المنتجات والحاصلات الزراعية المصرية التي تصدر إلى الخارج بلغت نحو 406 منتجات زراعية، يتم تصديرها إلى 160 سوقا على مستوى العالم.
وحول أبرز 10 حاصلات زراعية صدرتها مصر إلى الخارج خلال عام 2022 وأكثرهم كمية، جاءت كالتالي: الموالح بواقع 1.8 مليون طن، البطاطس بواقع 871 ألف طن، البصل بواقع 578 ألف طن، الفاصولياء بواقع 192 ألف طن، البطاطا بواقع 159 ألف طن، الرمان بواقع 156 ألف طن، العنب بواقع 154 ألف طن، المانجو بواقع 76 ألف طن، والطماطم بواقع 51 ألف طن، فضلا عن الفراولة بواقع 40 ألف طن.
فيما حصل الثوم على المركز ال(11) في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 31 ألفا و972 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز ال(12) في الصادرات بإجمالي 15 ألفا و595 طنا، وحصل البطيخ على المركز ال(13) بإجمالي كمية بلغت 9289 طنا.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. مرتضى منصور يتقدم بشكوى رسمية ضد الأهلي بسبب سافيو

رجع 1200 جنيه تاني|هبوط أسعار الذهب بعد شهادات الـ25% وعيار 21 مفاجأة

بعد خطاب اتحاد الكرة .. الفيفا يحسم مصير كهربا

فقد التنفس.. تطورات حالة جورج وسوف بعد نقله للطوارىء

قطع العلاقات| قرار عاجل من أبها ضد الأهلي بشأن ميكيسوني

الشتاء يكشر عن أنيابه.. الأرصاد تُحذر: الأحد ذروة التقلبات الجوية

الكشف عن سبب وفاة ابن جورج وسوف

الدولار في مأزق بالسوق السوداء.. وسعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك مفاجأة

ترشيحاتنا

حقيقة حذف أجزاء من المناهج في امتحانات الفصل الدراسي الأول

الخطيب يتفوق على مرتضى.. الأهلي ينجح في حسم صفقة لاعب الاتحاد| تفاصيل

زوجان يتهمان سيدة بخطف أطفالهما لإجبارها على التنازل عن محضر

الضرائب: على المسجلين ضرورة الالتزام بتقديم المستندات الداعمة لرد ضريبة القيمة المضافة

الكشف لأول مرة عن طائرات خطيرة بالجيش الإسرائيلي

ويكيميديا تصدر بيان عاجلا بشأن السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة تقاوم الإنفلونزا خلال الشتاء.. موجودة في البيت

خسيتي إزاي كده.. إنجي وجدان تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

رجل إكوادوري يتحول إلى امرأة من أجل حضانة بناته

اوعى تعملها.. معلومات خطيرة عن عملية نجل جورج وسوف

فيديو

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. فضل شاكر يكشف عن برومو أغنيته الجديدة

فى أحدث ظهور.. شريهان تحضتن ممثل شاب على خشبة المسرح I فيديو

حرام عليك.. مواطن ينهار من البكاء بعد سرقة كلبته.. فيديو جراف

تهديد بالإفلاس وضياع لقب الدوري.. الزمالك في مرمى عقوبات الفيفا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

اﻟﻤﺰﻳﺪ