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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل تحقق 15 مليون جنيه

محمد هنيدى
محمد هنيدى

حقق فيلم “نبيل الجميل أخصائى تجميل” للفنان محمد هنيدى إيرادات جيدة بلغت قيمتها حتى الآن 15 مليون جنيه.

فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل بطوله محمد هنيدى ونور و مادلين طبر احمد فواد سليم ورحمه احمد محمد سلام، ومحمود حافظ  حجاج عبد العظيم تأليف امين جمال محمد محرز اخراج خالد مرعي.

تدور أحداثه حول نبيل طبيب التجميل الناجح ،ومواقف كوميديه بينه وبين بطلات العمل نور  والفنانة مادلين طبر ورحمه احمد.

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محمد هنيدى وفيلم نبيل الجميل 

ونشر الفنان محمد هنيدي فيديو بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه عن بعض تفاصيل فيله الجديد “نبيل الجميل أخصائي تجميل ” كما يرد فيه على بعض تساؤلات الجمهور.

وقال محمد هنيدي: “أحببت كثيرا شخصية دكتور التجميل، والفيلم يحاول أن ينافش ضرورة إجراء عمليات تجميل ولكن من الداخل، والهدف الأول من العمل هو الضحك”.

وأوضح محمد هنيدي أن فيلم نبيل الجميل يعتمد على كوميديا الموقف، وجميع فريق العمل بذل قصارى جهده من أجل تقديم عمل جيد، ويرى أن العمل يقدم عدد من المواهب الجديدة.

وأشار محمد هنيدي إلى أن الفيلم سيعرض في السعودية وسيحضر عرضه في الرياض وجدة، قائلا: “أتمنى عرض الفيلم في العراق وأحضر عرض له هناك في بغداد”.

وحددت الشركة المنتجة للفيلم موعد عرضه فى العربية حيث تقرر له يوم 12 يناير المقبل.

فيلم “نبيل الجميل أخصائى تجميل” محمد هنيدي الفنان محمد هنيدي اخبار محمد هنيدي Arts Entertainment

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