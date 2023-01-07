عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نصب عليهم .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف شخص بالمنيا

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا  من(أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بأنه حال تواجده بصحبة شقيقه بدائرة المركز ، قام  ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة أجرة "ميكروباص" باختطاف شقيقه واقتياده لجهة غير معلومة وذلك لوجود خلافات مالية بين شقيقه وآخرين.

 أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنيا إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (9 أشخاص- مقيمون بنطاق محافظتى"الجيزة والمنيا") ، وبتضييق الخناق عليهم تركوا المجنى عليه بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وأمكن العثور عليه وتبين إصابته بكدمات وسحجات وجروح متفرقة.

 عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وأمكن ضبط 7 منهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وذلك لقيام المجنى عليه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ مالى ، وفى سبيل ذلك عقدوا العزم  على اختطاف المجنى عليه بقصد الضغط على شقيقه "الـمُـبلـغ" لإعادة المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهة المجنى عليه أيد ما جاء بأقوال المتهمين واتهمهم بإحداث إصابته، وأرشد المتهمون عن (الميكروباص والسيارة الربع نقل) المستخدمتان فـى ارتكاب الواقعة.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن الجيزة وزارة الداخلية امن الجيزة اختطاف الامن العام خلافات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. مرتضى منصور يتقدم بشكوى رسمية ضد الأهلي بسبب سافيو

رجع 1200 جنيه تاني|هبوط أسعار الذهب بعد شهادات الـ25% وعيار 21 مفاجأة

بعد خطاب اتحاد الكرة .. الفيفا يحسم مصير كهربا

بقميص النادي.. صفقة الأهلي الجديدة لأول مرة في الجزيرة| شاهد

فقد التنفس.. تطورات حالة جورج وسوف بعد نقله للطوارىء

قطع العلاقات| قرار عاجل من أبها ضد الأهلي بشأن ميكيسوني

الشتاء يكشر عن أنيابه.. الأرصاد تُحذر: الأحد ذروة التقلبات الجوية

الدولار في مأزق بالسوق السوداء.. وسعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك مفاجأة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتصل هاتفيا بقداسة البابا تواضروس للاطمئنان على صحته

سقوط صاحب مصنع بالقاهرة استولى على 8 مليون جنيه من راغبي الاستثمار

أبرزها إعادة مباراة الزمالك والداخلية .. 6 قرارات من مرتضى منصور

بوتين يحتفل بعيد الميلاد دون صخب في ضواحي موسكو

خليجي 25 | العراق توجه رسالة لـ ممثل أمير الكويت وتكشف عن مفاجأة

مفاجآت مدوية.. صدى البلد يكشف التفاصيل الكاملة لأزمة إيقاف سافيو بعد شكوى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة تقاوم الإنفلونزا خلال الشتاء.. موجودة في البيت

خسيتي إزاي كده.. إنجي وجدان تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

رجل إكوادوري يتحول إلى امرأة من أجل حضانة بناته

اوعى تعملها.. معلومات خطيرة عن عملية نجل جورج وسوف

فيديو

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. فضل شاكر يكشف عن برومو أغنيته الجديدة

فى أحدث ظهور.. شريهان تحضتن ممثل شاب على خشبة المسرح I فيديو

حرام عليك.. مواطن ينهار من البكاء بعد سرقة كلبته.. فيديو جراف

تهديد بالإفلاس وضياع لقب الدوري.. الزمالك في مرمى عقوبات الفيفا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

اﻟﻤﺰﻳﺪ