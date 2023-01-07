نصب عليهم .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف شخص بالمنيا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا من(أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بأنه حال تواجده بصحبة شقيقه بدائرة المركز ، قام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة أجرة "ميكروباص" باختطاف شقيقه واقتياده لجهة غير معلومة وذلك لوجود خلافات مالية بين شقيقه وآخرين.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنيا إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (9 أشخاص- مقيمون بنطاق محافظتى"الجيزة والمنيا") ، وبتضييق الخناق عليهم تركوا المجنى عليه بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وأمكن العثور عليه وتبين إصابته بكدمات وسحجات وجروح متفرقة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وأمكن ضبط 7 منهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وذلك لقيام المجنى عليه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ مالى ، وفى سبيل ذلك عقدوا العزم على اختطاف المجنى عليه بقصد الضغط على شقيقه "الـمُـبلـغ" لإعادة المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهة المجنى عليه أيد ما جاء بأقوال المتهمين واتهمهم بإحداث إصابته، وأرشد المتهمون عن (الميكروباص والسيارة الربع نقل) المستخدمتان فـى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.