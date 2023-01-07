عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يهاجم إصلاحات العدل ويصفها بـ محاولة إجرامية لتهديد القضاة

لابيد
لابيد

انتقد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الإصلاحات التي طرحها وزير العدل ياريف ليفين ويسعى لإدخالها على منظومة القضاء واصفا اياها بأنها "محاولة إجرامية لتهديد القضاة".


وقال لابيد في تغريدة في حسابه على تويتر، مساء اليوم السبت: "لا يوجد شخص واحد يعتقد أن ياريف ليفين قد قدم خطته لتدمير النظام القضائي بالصدفة قبل يوم من جلسة المحكمة العليا بشأن قانون درعي. لقد كانت محاولة إجرامية لتهديد القضاة".

وتنظر المحكمة العليا في عدة طعون ضد تعيين زعيم حزب "شاس" اليميني الديني آرييه درعي وزيرا للصحة في حكومة بنيامين نتنياهو، رغم إدانته العام الماضي بجرائم ضريبية جنائية مع حكم بالسجن مع وقف التنفيذ، وإدانته عام 1999 بالرشوة وقضائه 22 شهرا بالسجن.


والأربعاء الماضي، كشف وزير العدل ليفين عن خطة لتقييد المحكمة العليا و"إصلاح" القضاء الإسرائيلي.


وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أعلن ليفين عن "إصلاح شامل وواسع النطاق ومثير للجدل للنظام القضائي والقانوني في إسرائيل، والذي إذا تم سنه، يمكن القول إنه سيكون أكثر التغييرات جذرية على الإطلاق في نظام الحكم في إسرائيل".

نتنياهو إسرائيل رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو المحكمة العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم لاذع على مايا دياب بسبب صورة ابن جورج وسوف بعد وفاته

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

بعد هجوم مرتضى منصور.. رد فعل غير متوقع من أحمد فتوح

عمار حمدي يرفض.. فرج عامر يكشف تفاصيل انضمام مروان عطية لـ الأهلي

60 مليون جنيه.. قرار عاجل من الزمالك بشأن ضم فينسنت أبو بكر

"لا ينفع فيه مال ولا بنون".. رد صادم من متحدث الصحة عن متحور يوم القيامة

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

بقميص النادي.. صفقة الأهلي الجديدة لأول مرة في الجزيرة| شاهد

موضوعات متعلقة

مقتل شخص وإصابة اثنين في إطلاق نار بهوليوود

بايدن يعلن خوض انتخابات الرئاسة للمرة الثانية.. حقق أعلى نسبة تأييد له في أكثر من عام خلال أسبوع واحد فقط

اعتقال 6 صحفيين في جنوب السودان بسبب فيديو محرج لـ سلفا كير

العثور على جثتين بالهيكل السفلي لطائرة في كولومبيا

بسبب المعارضة .. حلم مكارثي معرض للتحول إلى كابوس | تقرير

إعدام مروّع .. هولندا تستدعي السفير الإيراني مجددا

تصاعد عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية

تركيا .. القبض على شخصين ينتميان لتنظيم "داعش" الإرهابي

ترشيحاتنا

إصابات بالملايين.. عمرو أديب: مسلسل الصين وكورونا بيبدأ تاني

حتى لا تتعرض للغرامة.. ما الشهادات المسموح بكسرها لشراء ذات عائد الـ25%

بكرة أجازة مفيش امتحانات | رسالة مهمة من التعليم لطلاب المدارس

بطل ريا وسكينة .. نقل نعيم عيسى إلى العناية المركزة

بعد 121 عامًا و4436 مباراة.. حدث تاريخي لـ ريال مدريد بالدوري الإسباني

مكنش مريض .. مفاجأة مدوية بشأن وفاة ابن جورج وسوف | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشيكولاتة وبدون .. طريقة عمل الشكلمة زي المحلات

مش بس القدم | الدوالي تصيب الوجه .. وهؤلاء الأكثر عرضة للمرض

ابن جورج وسوف واللا مين ؟ صورة أغضبت رواد السوشيال قبل وفاته

تفطر القلب.. حقيقة الصور المتداولة للراحل ابن جورج وسوف بالعناية المركزة

فيديو

هلوسة وإضرار بقواهم العقلية.. تحذيرات من استخدام الأبناء لـ الموبايل

شيبسي برجول الفراخ والرنجة في الأسواق المصرية.. ما القصة؟ |فيديوجراف

اكتشاف رؤوس غير بشرية مدفونة في مقابر فرعونية

مراتي قفشتني.. أحمد آدم يكشف رد فعل زوجته بعد اكتشافها خيانته لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ