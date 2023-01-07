رئيس المعارضة الإسرائيلية يهاجم إصلاحات العدل ويصفها بـ محاولة إجرامية لتهديد القضاة

انتقد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الإصلاحات التي طرحها وزير العدل ياريف ليفين ويسعى لإدخالها على منظومة القضاء واصفا اياها بأنها "محاولة إجرامية لتهديد القضاة".



وقال لابيد في تغريدة في حسابه على تويتر، مساء اليوم السبت: "لا يوجد شخص واحد يعتقد أن ياريف ليفين قد قدم خطته لتدمير النظام القضائي بالصدفة قبل يوم من جلسة المحكمة العليا بشأن قانون درعي. لقد كانت محاولة إجرامية لتهديد القضاة".

وتنظر المحكمة العليا في عدة طعون ضد تعيين زعيم حزب "شاس" اليميني الديني آرييه درعي وزيرا للصحة في حكومة بنيامين نتنياهو، رغم إدانته العام الماضي بجرائم ضريبية جنائية مع حكم بالسجن مع وقف التنفيذ، وإدانته عام 1999 بالرشوة وقضائه 22 شهرا بالسجن.



والأربعاء الماضي، كشف وزير العدل ليفين عن خطة لتقييد المحكمة العليا و"إصلاح" القضاء الإسرائيلي.



وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أعلن ليفين عن "إصلاح شامل وواسع النطاق ومثير للجدل للنظام القضائي والقانوني في إسرائيل، والذي إذا تم سنه، يمكن القول إنه سيكون أكثر التغييرات جذرية على الإطلاق في نظام الحكم في إسرائيل".