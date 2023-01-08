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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غصب عني.. اعترافات صاحب فيديو التحرش بفتاة في ميدان الرماية

ارشيفية
ارشيفية

كشفت مباحث الجيزة التفاصيل الكاملة لمقطع فيديو نشرته فتاة بتعرضها للتحرش من شاب في ميكروباص بميدان الرماية، حيث تبين أن المتهم موظف في بنك شهير واستغل جلوس الفتاة بجواره ولامس جسدها. 

تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا من فتاة، طالبة بإدارة الأعمال بجامعة حلوان -20 سنة-، ومقيمة بحدائق الأهرام، بأنها حال استقلالها سيارة الميكروباص من أمام البوابة الأولى، فوجئت براكب استقل السيارة بجوارها ويلامس جسدها ثم بدأ التحرش بها عند ميدان الرماية، فنهرته وتشاجرت معه وحدثت بينهما مشاده كلامية فحاول الركاب تهدئتها وإثناءها عن رغبتها في الأمساك به وتسليمه للشرطة، فاستغل الشاب تلك المناقشات وفر هاربا وأثناء هروبه قامت الفتاة بالتقاط فيديو له.

نجح فريق بحث من قسم شرطة الهرم بقيادة العميد على عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة والعقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الهرم في التوصل الى الشاب بعد فترة طويلة من البحث واستخدام التقنيات الحديثة، حيث تبين أنه موظف ببنك شهير في الاربعينات من عمره والقي القبض عليه بمنطقة الطالبية. 

أفادت التحريات بأن المتهم كان متوجها إلى أحد المولات، وبمواجهته اعترف بالتحرش بالفتاة وملامسة جسدها قائلا: "غصب عني معرفش عملت كده ازاي". 

تم تحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 

قسم شرطة الهرم الهرم التحرش التحرش بفتاة ميدان الرماية

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