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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الأهرامات.. إطلالة رومانسية لـ نيللي كريم برفقة زوجها

صدى البلد

شاركت الفنانة نيللي كريم  جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت نيللي كريم بإطلالة رومانسية برفقة زوجها من الأهرامات، مما حازت على إعجاب متابعيها .

 

مسلسل روز وليلى

وتنتظر نيللى كريم عرض مسلسل "روز وليلى" المكون من 10 حلقات والذى يجمعها بالنجمة يسرا للمرة الأولى في بطولة مشتركة من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول وإخراج المخرج السينمائي والتليفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، يشارك في بطولته أحمد وفيق، تيام قمر وهشام عاشور وأمل رزق وعدد من ضيوف الشرف منهم رزان مغربى.

 

يشار إلى أن نيللى كريم تستعد لخوض السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "عملة نادرة" الذى تخوض به تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى، ويشارك في بطولته كلا من جمال سليمان، فردوس عبد الحميد، كمال أبو رية، بالإضافة إلى عدد من الفنانين سيتم الإعلان عنهم تباعاً، والمسلسل من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج العدل جروب.

 

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