عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلى حاجة حصلتلي في حياتي .. كارمن سليمان تحتفل بعيد ميلاد ابنها

صدى البلد

احتفلت الفنانة كارمن سليمان  بعيد ميلاد أبنها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام".

ونشرت كارمن سليمان عدة صور برفقة ابنها و علقت قائلة : كل سنة وانت طيب يا عيوني يا كل حاجة لينا في الدنيا ربنا يخليك لينا ويحميك يا حبيبي بحبك قوي زوزي يا أحلى حاجة حصلتلي في حياتي .

يذكر أن المطربة كارمن سليمان طرحت مؤخرا أحدث أغانيها باللهجة الخليجية على موقع “يوتيوب”، التي تحمل اسم "خيرة" من كلمات عبد اللطيف آل الشيخ وألحان عبد القادر الأحمد وتوزيع مكس وماستر محمد عصمت، وإنتاج زوجها المطرب والملحن مصطفى جاد.

وطرحت مؤخرا المطربة كارمن سليمان والمطرب المغربي زهير البهاوي، فيديو كليب الديو الغنائي باللهجة المغربية، الذى يجمعهما سويًا بعنوان "حبك أنت"، عبر موقع “يوتيوب”، وهى من كلمات محمد المغربى، وألحان مهدى مزين، وتوزيع بلال أفريكانو، وإخراج أمير الروانى، وتم تصويرها فى مدينة تطوان بالمغرب.

 

كارمن اطلالات كارمن سليمان ابناء كارمن اعمال كارمن سليمان صور كارمن سليمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم لاذع على مايا دياب بسبب صورة ابن جورج وسوف بعد وفاته

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

بعد هجوم مرتضى منصور.. رد فعل غير متوقع من أحمد فتوح

الجرام بـ2000 جنيه.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الأحد 8-1-2023

60 مليون جنيه.. قرار عاجل من الزمالك بشأن ضم فينسنت أبو بكر

عمار حمدي يرفض.. فرج عامر يكشف تفاصيل انضمام مروان عطية لـ الأهلي

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

ترشيحاتنا

حرامية الغسيل في 2023.. مكوجي تطبيق متهم بسرقة ملابس المتسخدمين

عشبة منسية تعالج 8 مشاكل شائعة .. أهمها الأرق والبرد

أحمد سامي: سيراميكا كليوباترا تلقى عرضا ليبيا لضم إيبوكا

حتحوت يوضح سبب غياب فتوح وجمعة عن تحليل المنشطات.. تفاصيل الخميس الساخن

آلاف الإسرائيليين ينزلون إلى الشارع للتظاهر ضد حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

شيكابالا يكشف حقيقة تناول فسيخ وملوحة قبل مباراة أسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آيسلندية ترصد مزايا السياحة بمصر: أفضل من 50 بلد زرتها

أفنو.. أحذية فخمة بتصميم فرعوني| إيه القصة؟

بسبب البرودة .. شاهد لحظة تجمد طعام رجل أثناء تناوله في أمريكا

معنديش مشكلة أتجوز واحد مراته مقصّرة معاه .. أجرأ إطلالات ميسرة

فيديو

وقف سافيو وصفقة الزمالك .. والأهلي يفاوض لـ ضم مروان عطية | فيديو

تصريحات تفطر القلب .. جورج وسوف ينعي نجله بكلمات مؤثرة |تغطية خاصة

خطأ طبي أم قضاء وقدر .. تأجيل دفن جثمان نجل جورج وسوف

هلوسة وإضرار بقواهم العقلية.. تحذيرات من استخدام الأبناء لـ الموبايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ