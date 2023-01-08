أحلى حاجة حصلتلي في حياتي .. كارمن سليمان تحتفل بعيد ميلاد ابنها

احتفلت الفنانة كارمن سليمان بعيد ميلاد أبنها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام".

ونشرت كارمن سليمان عدة صور برفقة ابنها و علقت قائلة : كل سنة وانت طيب يا عيوني يا كل حاجة لينا في الدنيا ربنا يخليك لينا ويحميك يا حبيبي بحبك قوي زوزي يا أحلى حاجة حصلتلي في حياتي .

يذكر أن المطربة كارمن سليمان طرحت مؤخرا أحدث أغانيها باللهجة الخليجية على موقع “يوتيوب”، التي تحمل اسم "خيرة" من كلمات عبد اللطيف آل الشيخ وألحان عبد القادر الأحمد وتوزيع مكس وماستر محمد عصمت، وإنتاج زوجها المطرب والملحن مصطفى جاد.

وطرحت مؤخرا المطربة كارمن سليمان والمطرب المغربي زهير البهاوي، فيديو كليب الديو الغنائي باللهجة المغربية، الذى يجمعهما سويًا بعنوان "حبك أنت"، عبر موقع “يوتيوب”، وهى من كلمات محمد المغربى، وألحان مهدى مزين، وتوزيع بلال أفريكانو، وإخراج أمير الروانى، وتم تصويرها فى مدينة تطوان بالمغرب.