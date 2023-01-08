ميرنا وليد: صورنا 20 يوما من الورقة الثالثة في فرنسا

كشفت الفنانة ميرنا وليد عن كيفية اختيارها للتواجد لفيلمها الفرنسي الفرنسي "La troisieme feuille "الورقة الثالثة"، وذلك بعد غياب 21 عاما.

وقالت:" هاتفوني وابلغوني بالورق وأعجبتني الفكرة وبلغوني أن التصوير سيتم في باريس وبالفعل سافرت وأبتدينا التصوير وصورنا هناك لمدة 20 يوما ، ولكن اضطرت للعودة للمشاركة في مسلسلي المقرر عرضه في رمضان، ورجعت على الغردقة وقمت بتصوير بعض المشاهدة وسافرت مرة أخرى لاستكمال الفيلم.

وتجسد ميرنا دور "قاتلة" خلال أحداث الفيلم والذي يتم تصويره كاملاً بالعاصمة الفرنسية باريس، وتدور أحداثه عن عائلة مصرية تعيش في باريس ويتوفى "رب العائلة" ويبدأ الصراع على الميراث.

فيلم La troisieme feuille "الورقة التالتة" قصة سارة شولح وهو يضم العديد من الممثلين بأكثر من دولة ميرنا وليد، أحمد فوزي، محمود جلال من مصر وفراس الجميلي من تونس وJeanne Siclier، Gabriel Gavietto من فرنسا ومن سوريا فادي بطل والفيلم من إخراج منى خضري.

الجدير بالذكر أن La troisieme feuille "الورقة التالتة" يعيد ميرنا وليد للسينما بعد آخر أعمالها السينمائية "لحظات حب" عام 2001 وهو من إخراج يوسف أبوسيف.

كما بدأت ميرنا وليد تصوير مشاهدها في مسلسل "تعويذة رشيدة" وهو المسلسل الذي تم تأجيله أكثر من مرة وتقوم ميرنا وليد بالتصوير في مدينة الغردقة، وتجسد دور ضحية من ضحايا "رشيدة" والمسلسل قصة وسيناريو وحوار وإخراج حاتم صلاح الدين

آخر أعمال ميرنا هو مسلسل "قيد عائلي" مع المخرج تامر حمزة والذي تم عرضه عام 2020.