أحمد حلمي لـ جورج وسوف: ربنا يصبرك ويزيح عنك الألم

نعى الفنان أحمد حلمي وديع جورج وسوف؛ نجل الفنان جورج وسوف والذي وافته المنية بعد معاناته من نزيف.

وكتب أحمد حلمي عبر تويتر: خالص عزائي للفنان الكبير جورج وسوف في وفاة نجله وديع.. ربنا يصبرك ويزيح عنك وعن الأسرة هذا الحزن وهذا الألم ويقويك ويقوي قلبك.. وربنا يرحم وديع ويسكنه فسيح جناته.

وتوفي وديع جورج وسوف؛ نجل جورج وسوف، بإحدى المستشفيات في بيروت بعد معاناته من نزيف.

وفي وقت سابق، كشف الصحفي اللبناني عادل ساميا، تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان چورچ وسوف.



وكتب على تويتر: كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يتواجد حاليًا بحالة حرجة في المستشفى.. يارب محنة وتمر، ويعود لعائلته ومحبيه أقوى من قبل".



وعلق نيشان على التغريدة، قائلًا: قلبي حزين.. يارب اشفِ.. يارب، بينما علق المغني اللبناني عامر زيان: والله يا عادل كل الليل وأنا فكر فيه وصلي له.. من أطيب الشباب وديع يارب يقوم بالسلامة".