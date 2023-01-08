بعد إطلالتها أمام برج إيفل.. 10 صور لافتة لـ زوجة حمدي الميرغني

شارك الفنان حمدي الميرغني، متابعيه صورة جديدة له رفقة زوجته وابنته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت زوجة حمدي الميرغني، بفستان أنيق ولافت باللون اللبني الفاتح، وتميز الفستان بنقوشات مميزة تكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت زوجة حمدي الميرغني، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت زوجة حمدي الميرغني، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وتفضل زوجة حمدي الميرغني، ارتداء الفساتين اللافته والمميزة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها، كما تميل إلى اختيار الالوان الزاهية التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمالها .

وإليكم صور زوجة حمدي الميرغني