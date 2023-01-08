تفاصيل مباراة النصر السعودي وباريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض

يستعد نادي النصر السعودي لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي،ضمن بطولة كأس موسم الرياض.

ويواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الوافد الجديد لـ النصر السعودي، خلال المباراة المرتقبة نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان مجدداً.

تفاصيل بطولة كأس موسم الرياض

بطولة كأس موسم الرياض هي عبارة عن مباراة ودية تجمع بين نجوم فريقي الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان.

كما سيشارك فريق باريس سان جيرمان بكامل نجومه في المباراة.

وسيقوم بتدريب نجوم فريق النصر والهلال السعودي، الأرجنتيني مارسيلو جالاردو.

وتقام المباراة بين فريقي النصر السعودي وباريس سان جيرمان يوم 19 يناير الحالي، على استاد الملك فهد الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

النصر السعودي يضم رونالدو

كان النصر السعودي قد أعلن ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤخراً في صفقة تاريخية، بعقد يمتد إلى موسمين ونصف، على أن يحصل الأسطورة البرتغالية على 200 مليون يورو في الموسم.