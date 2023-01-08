عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل مباراة النصر السعودي وباريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض

صدى البلد

يستعد نادي النصر السعودي لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي،ضمن بطولة كأس موسم الرياض.

ويواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الوافد الجديد لـ النصر السعودي، خلال المباراة المرتقبة نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان مجدداً.

تفاصيل بطولة كأس موسم الرياض

بطولة كأس موسم الرياض هي عبارة عن مباراة ودية تجمع بين نجوم فريقي الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان.

كما سيشارك فريق باريس سان جيرمان بكامل نجومه في المباراة.

وسيقوم بتدريب نجوم فريق النصر والهلال السعودي، الأرجنتيني مارسيلو جالاردو.

وتقام المباراة بين فريقي النصر السعودي وباريس سان جيرمان يوم 19 يناير الحالي، على استاد الملك فهد الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

النصر السعودي يضم رونالدو

كان النصر السعودي قد أعلن ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤخراً في صفقة تاريخية، بعقد يمتد إلى موسمين ونصف، على أن يحصل الأسطورة البرتغالية على 200 مليون يورو في الموسم.

النصر باريس سان جيرمان كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي كأس موسم الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللي معاه دهب يبيعه.. لماذا طالبت الغرف التجارية بالتخلص من المعدن الأصفر؟

تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى له.. والجرام يخسر 110 جنيهات

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على مناطق بالبلاد | الطقس غدا

اتفاق ودي.. الاتحاد السكندري يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال مروان عطية للزمالك

كلمتان من الفيفا قلبت الموازين.. هل يشارك كهربا مع الأهلي أمام المصري بدون غرامة ؟

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة مليارديرة مصرية للمحاكمة

سكتة قلبية.. سبب الوفاة المفاجئة للاعب باريس سان جيرمان السابق مبامي|فيديو

البترول تستعد لإعلان أسعار الوقود الجديدة خلال ساعات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

جائزة ساويرس.. أحمد قرني يفوز بتكريم أفضل كتاب للأطفال

عارفين كل حاجة.. نجم كرة سعودي يفجر مفاجأة عن مقالب رامز جلال

الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار غدا وتصل لحد السيول بهذه المناطق..فيديو

مليار جنيه.. الزراعة تكشف تكلفة تطوير حديقة الحيوان بالتعاون مع الإنتاج الحربي

تراجع الذهب 45 جنيها للجرام.. للعرسان الحقوا اشتروا قبل مايزيد

محافظ أسيوط يقرر تشكيل لجنة هندسية لمعاينة وفحص المنزل المنهار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة مميزة. طريقة تحضير الكريب بخطوات بسيطة

تدمر الشكل .. اكتشف أسباب الإصابة بـ دوالي الوجه

شاهد.. جورجينا صديقة كرستيانو رونالدو بإطلالة تثير الجدل

أحمد بدير وكريم الحسيني يقدمان العزاء في والدة طارق لطفي.. صور

فيديو

الحق اسأل بسرعة .. عميد معهد القلب السابق فى لايف مباشر

صفقة مروان عطية وتهديد رضا عبدالعال ورحيل فيريرا.. تصريحات نارية من مرتضى منصور

من أمام الكعبة.. فيديو مؤثر لعارضة الأزياء مارلين الحمير بعد اعتناقها الإسلام

قصة حب جريئة جمعت الراحل وديع جورج وسوف بفنانة شهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ