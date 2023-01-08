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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ثقافة

أحمد عبداللطيف يفوز بجائزة ساويرس الثقافية عن مجموعته القصصية مملكة مارك زوكربيرج

صدى البلد

فاز منذ قليل الكاتب والروائي أحمد عبداللطيف بجائزة ساويرس الثقافية عن مجموعته القصصية «مملكة مارك زوكربيرج وطيوره الخرافية» والصادرة عن منشورات المتوسط فرع كبار الأدباء. 

جائزة ساويرس.. أحمد قرني يفوز بتكريم أفضل كتاب للأطفال

"ساويرس الثقافية" تستحدث جائزة باسم الراحل محمد أبو الغيط

جائزة كتاب الأطفال 

 

 كما أعلنت مؤسسة ساويرس، منذ قليل، فوز الكاتب أحمد قرني بجائزة أفضل كتاب للأطفال عن كتابه "لماذا لا يطير التمساح".

 

وأعلن مجلس أمناء جائزة ساويرس عن استحداث فرع جديد من المسابقة يحمل اسم الصحفي المصري الراحل محمد أبو الغيط، والذي رحل مؤخرًا بعد صراع مع المرض.

وفاز الكاتب الراحل محمد أبو الغيط بالنسخة الأولى من الجائزة لهذا العام.

أحمد عبداللطيف جائزة ساويرس عصور دانيال دار العين للنشر مملكة مارك زوكربيرج وطيوره الخرافي مملكة مارك زوكربيرج منشورات المتوسط مؤسسة ساويرس

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