أحمد عبداللطيف يفوز بجائزة ساويرس الثقافية عن مجموعته القصصية مملكة مارك زوكربيرج

فاز منذ قليل الكاتب والروائي أحمد عبداللطيف بجائزة ساويرس الثقافية عن مجموعته القصصية «مملكة مارك زوكربيرج وطيوره الخرافية» والصادرة عن منشورات المتوسط فرع كبار الأدباء.

جائزة كتاب الأطفال

كما أعلنت مؤسسة ساويرس، منذ قليل، فوز الكاتب أحمد قرني بجائزة أفضل كتاب للأطفال عن كتابه "لماذا لا يطير التمساح".

وأعلن مجلس أمناء جائزة ساويرس عن استحداث فرع جديد من المسابقة يحمل اسم الصحفي المصري الراحل محمد أبو الغيط، والذي رحل مؤخرًا بعد صراع مع المرض.

وفاز الكاتب الراحل محمد أبو الغيط بالنسخة الأولى من الجائزة لهذا العام.