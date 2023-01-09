بشحمهم ولحمهم .. تكنولوجيا تعيد الأموات إلى الحياة

يشتاق الأحياء لمن تركوهم ورحلوا إلى دار الآخرة يتمنون ولو لقاء واحد معهم، ولكن الآن يمكن للأقارب إجراء محادثات فيديو مع أحبائهمالمتوفين من وراء القبر مقابل 1000 جنيه إسترليني في المرة الواحدة.





يمكن لـ تكنولوجيا Boffins إنشاء بشر واقع افتراضي يحاكي الأصوات وتعبيرات الوجه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





يقول خبراء الذكاء الاصطناعي الكوريون الجنوبيون الذين ابتكروا التكنولوجيا على أنها ستساعد الأصدقاء والعائلات في التغلب علىالحزن.





لكن جوزيف مورفي من DeepBrain AI اعترف بأن الخدمة كانت مثيرة للجدل ، قائلاً: "لقد وجدنا بالفعل أنها مثيرة لجذب الأشخاص".





لكن الأشخاص بهذه الطريقة يمكنهم مشاركة ذكرياتهم بعد رحيلهم ويريدون أن تتذكرها أسرهم في حالة صحية ".





اقترح مدير تطوير الأعمال مورفي أنه الأنسب للأشخاص المصابين بأمراض قاتلة والذين يمكن أن يقضوا عدة ساعات أمام الكاميراللسماح للبرنامج بتعلم سلوكياتهم وصوتهم.





من المتوقع أن يكلف إنشاء شخص افتراضي ما يصل إلى 20 ألف جنيه إسترليني - ثم 1000 جنيه إسترليني في كل مرة يريد فيها أحدأفراد أسرته شيئًا من الثرثرة.





لكن سو جيل ، متطوعة في Cruse Bereavement Support قالت: "هذا يبدو غريبًا وغامضًا، كثير من الناس ، عندما يعلمون أنهميحتضرون ، يكتبون الرسائل أو يسجلون مقاطع فيديو، هذا باستخدام التكنولوجيا الحديثة في أفضل حالاتها".