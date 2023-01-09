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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أكثر من 250 ألف جنيه في الليلة .. مقر إقامة كريستيانو في الرياض.. صور

صدى البلد

يضم منزل كريستيانو رونالدو الأول في المملكة العربية السعودية 17 غرفة وتبلغ تكلفته 250 ألف جنيه إسترليني شهريًا.

انتقل رونالدو إلى نادي النصر السعودي الأسبوع الماضي ضمن صفقته الضخمة، وسيقيم الشاب البالغ من العمر 37 عامًا في فندق فورسيزونز الفاخر في برج المملكة، حسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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سيقيم المهاجم البرتغالي في جناح المملكة أثناء إقامته، وستكون لديه مساحة كافية للقيام بما يحلو له حيث يتألف الجناح من مستويين من ناطحة السحاب المكونة من 99 طابقًا ، بالإضافة إلى أنه يتكون أيضًا من 17 غرفة.

 إقامة رونالدو لن تكون مريحة للغاية في الجناح الفخم حيث سيبقى هناك لمدة شهر فقط حتى يجد مكان إقامة دائم، ومع ذلك ، فإن الجناح الخاص غير المدرج على موقع الفندق ، سيكلف رونالدو مبلغًا مذهلاً قدره 250 ألف جنيه إسترليني طوال مدة إقامته هناك.

وسيكون لدى أيقونة البرتغال عدد من الكماليات لإبقائه راضيًا حتى يغادر، يصف الفندق جناح المملكة على موقعه بقوله: "استمتع بالضيوف مع مناظر لا مثيل لها للرياض".

ويمتد الجناح الأحدث المكون من طابقين على الطابقين 48 و 50 من الفندق ، ويضم غرفة معيشة مرتفعة ومكتبًا خاصًا وغرفة طعام وغرفة وسائط."

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ويحتوي على ملعب تنس ليلعب فيه رونالدو ، ومنتجعًا صحيًا وساونا للاسترخاء ، وعلاجات تدليك للمهاجم لينغمس فيها،وعندما يشعر بالجوع ، فإن رونالدو لديه خيار تناول أفضل أطباق الطهي من جميع أنحاء العالم. ع

ويقدم طعامًا من الصين واليابان والهند والشرق الأوسط على أهبة الاستعداد ، ويمكنه تناوله بعيدًا عن الضيوف الآخرين لأن مكانته المشهورة تعني أنه يمكنه الحصول على خدمة تناول طعام حصرية في الغرفة.

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