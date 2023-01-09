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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية : مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هدفه تعزيز الحماية الاجتماعية

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب

علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي إطلاق مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قائلة “ أن المؤتمر هدفه تعزيز الحماية الاجتماعية وأن تأثيره سوف يصل لكافة أنحاء الجمهورية” حيث يعد خطوة هامة وركيزة أساسية في طريق التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة 

وأضافت "محروس" خلال بيان لها اليوم،  أن أهداف المؤتمر ترتكز على جهود القطاعات العامة والخاصة لتعزيز وتطوير منظومة شبكات الحماية الاجتماعية لا سيما أن فكرته تمتد من اسمه "التحالف الوطني" أي تكاتف كافة الجهات المعنية بالدولة من منظمات مجتمع مدني والهيئات المنوطة بالعمل الخدمي للمواطن لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

 واستكملت "عضو التنسيقية" أن المؤتمر يعكس مشهدا إنسانيا لدولة تهتم بخلق ببيئة للعمل التشاركي  في ظل توجيهات القيادة السياسية بالإضافة إلى جهود الدولة التي أحدثت طفرة في مجال المجتمع المدني على مدار عام ٢٠٢٢ في ظل مجابهة الظروف الاقتصادية الراهنة وتوفير حياه اجتماعية كريمة.

وأوضحت "محروس الأمين العام للمواطنة" أن الانجازات التي حققها التحالف الوطني تعزز مفهوم المواطنة وتخدم دور مصر في ملف حقوق الإنسان مشددة علي أن القدرة علي وصول الخدمات الاجتماعية للمواطنين في ربوع القاهرة فضلا عن تمكينهم اجتماعيا واقتصاديا يعكس مدى قوة واستقرار الدولة المصرية في تنفيذ مبادئ الجمهورية الجديدة وأولها توفير حياه كريمة لكل مواطن.

التحالف الوطني حماه الوطن مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب التنمية المستدامة الجمهورية الجديدة

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