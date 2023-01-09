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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن الدراسة

السعودية
السعودية

أعلنت إدارة تعليم حفر الباطن في المملكة العربية السعودية، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقال الحساب الرسمي لإدارة تعليم حفر الباطن عبر “تويتر”: طحرصًا على سلامة الجميع.. وبناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم غد الثلاثاء للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومدارس مكتب التعليم بمحافظة حفر الباطن".

بينما أشار الحساب الرسمي لجامعة حفر الباطن عبر موقع «تويتر»، إلى تعليق الدراسة الحضورية غدًا، موضحًا: “حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد يوم غدٍ الثلاثاء 10 يناير 2023 م في كليات جامعة حفر الباطن بجميع فروعها في الخفجي والنعيرية وقرية العليا”.

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السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن الدراسة

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