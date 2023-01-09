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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التأهيل لسوق العمل.. تفاصيل برنامج التنمية البشرية لطلاب جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تعمل جامعة حلوان هذا العام على تقديم العديد من البرامج التدريبية لطلابها في جميع الكليات حرصا على تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل ومواكبة التطور التكنولوجي. 

وأعلنت إدارة مركز التنمية البشرية بإدارة رعاية الشباب بجامعة حلوان عن تنظيم دورة تدريبية في التنمية البشرية تحت عنوان: “تدريب المدربين TOT.. إدارة الموارد البشرية HRM”. 

وتتضمن الدورة التدريبية التي تعقد بعنوان “تدريب المدربين TOT مناقشة مجموعة من المحاور حول مفهوم ومميزات العملية التدريبية، فلسفة التدريب، والفرق بين التدريب والتعليم، ومهارات الاتصال الفعال، وتصميم وإعداد الحقيبة التدريبية، وكيفية إعداد المادة العلمية، أساليب التدريب، مهارات الألعاب التدريبية، فنون العرض واللقاء، وإدارة الجلسات التدريبية، وأساليب التدريب، وانماط الشخصيات، وعلاج الخوف والقلق وعلاج الأفكار الهدامة، والتفكير الإبداعي وتصميم البرامج التدريبية.

كما تتضمن الدورة التدريبية التي تعقد بعنوان “إدارة الموارد البشرية” تعريف إدارة الموارد البشرية ومفهومها والاتجاهات الحديثة في الإدارة، واستقطاب الكفاءات والتدريب الفعال للموظفين وتحديد الاحتياجات التدريبية ومجالات إدارة التنمية البشرية، وعمليات اختبار الموظفين ومقابلات التعيين الاحترافية، وصفات مدير الموارد البشرية والقيادة الفعال

تعقد فعاليات الدورة التدريبية في تمام الساعة التاسعة صباحا خلال الفترة من 29/1/2023 حتى 15/3/2023. 

ونوهت إدارة رعاية شباب جامعة حلوان بأنه يتم التسجيل بالبرنامج التدريبي عن طريق التواصل مع مسئولي رعاية الشباب بالكليات.

جامعة حلوان التعليم الموارد البشرية التنمية البشرية Jobs Education

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