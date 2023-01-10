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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: بايدن يؤكد لنظيره البرازيلي دعمه ويدعوه إلى زيارة واشنطن

البيت الابيض
البيت الابيض

أعلن البيت الأبيض عن أن الرئيس الامريكي جو بايدن أكد لنظيره البرازيلي لولا دا سيلفا دعمه الثابت له ودعاه إلى زيارة البيت الأبيض

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الوضع في البرازيل بـ"المروع" بعد اقتحام أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو الكونجرس وقصر الرئاسة والمحكمة العليا في البلاد.

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ودان بايدن ـ حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية الاثنين الاعتداء على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في البرازيل، مؤكدا أن المؤسسات الديمقراطية تحظى بدعم واشنطن الكامل.
 

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دان أمس الأحد اقتحام أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، القصر الرئاسي والبرلمان المحكمة العليا في العاصمة البرازيلية، مؤكدا دعم باريس للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا

ويزور الرئيس الامريكي جو بايدن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك اليوم الأحد للمرة الأولى منذ توليه منصبه قبل عامين تقريبًا، لمعالجة واحدة من أكثر القضايا المشحونة سياسيًا في البلاد بينما يستعد لمحاولة إعادة انتخابه.

وأعلن بايدن يوم الخميس عن خطط جديدة لمنع المهاجرين الكوبيين والهايتيين ونيكاراجوا على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ، وتوسيع جنسيات المهاجرين الذين يمكن طردهم إلى المكسيك ، ومن غير المتوقع أن تسفر الزيارة إلى إل باسو ، تكساس ، عن أي شيء، سوى اختراقات سياسية جديدة.

وبدلاً من ذلك، من المفترض أن يُظهر أن الرئيس الأمريكي يأخذ القضية على محمل الجد، ويتوقف عن طرح الأسئلة المزعجة حول موعد زيارته، وتوطيد العلاقات مع حرس الحدود، ومن المحتمل أن يمنحه فرصة أخرى لدفع الكونجرس لإقرار قوانين جديدة لإصلاح نظام مكسور.

ومع ذلك، فإن سيطرة الجمهوريين المفترضة حديثًا على مجلس النواب تحجب بشكل أساسي آفاق أي إصلاحات تشريعية ، مما يترك بايدن مع القليل من الخيارات الجيدة.

وقالت كارين فيني، المستشارة الديمقراطية، إن “الرحلة هي اعتراف بأن هذه قضية خطيرة، مشكلة حقيقية، لكنها أيضًا قضية لن يتم حلها إلا بمساعدة الجمهوريين”.

واستخدم الجمهوريون باستمرار قضية الحدود كعصا ضد بايدن ، وألقوا باللوم عليه لفشله في اتخاذ إجراءات صارمة. ومع وجود أغلبية جمهوريّة ضئيلة في مجلس النواب تمنح المتشدّدين في الحزب نفوذاً أكبر، فإن الأمل ضئيل في التوصل إلى حل وسط.

ومن المتوقع أن يلتقي بايدن - إلى جانب وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس - على الحدود مع نواب الكونجرس والمسؤولين المحليين وقادة المجتمع.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس سيقيم عمليات إنفاذ القانون على الحدود في إل باسو، حيث أعلن العمدة الديمقراطي حالة الطوارئ الشهر الماضي، مستشهدا بمئات المهاجرين الذين ينامون في الشوارع في درجات حرارة منخفضة ، ويتم القبض على الآلاف كل يوم.

وألقى مسؤولو الحدود الأمريكيون القبض على رقم قياسي بلغ 2.2 مليون مهاجر على الحدود مع المكسيك في السنة المالية 2022 التي انتهت في سبتمبر ، على الرغم من أن هذا العدد يشمل الأفراد الذين حاولوا العبور عدة مرات.

وأثارت جهود بايدن لمحاولة قمع موجة المهاجرين انتقادات من جميع الأطراف. يقول نشطاء حقوق الإنسان وبعض الديمقراطيين إن القيود الجديدة هي تراجع عن وعد حملة بايدن لعام 2020 بإعادة الحقوق التاريخية لطالبي اللجوء.

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